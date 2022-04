“One piece” famosissimo manga di Eichiiro Oda la cui serializzazione è iniziata nel 1997, non arresta la sua corsa, per la gioia dei tanti, tantissimi fan di tutto il mondo: siamo infatti arrivati a più di cento volumi e oltre 1040 capitoli, nei quali, pagina dopo pagina, continuano ad essere raccontate le mirabolanti avventure senza sosta di Luffy “Cappello di paglia” e della sua ciurma di pirati.

Dal manga è stato tratto un anime di grande successo, trasmesso in parte su Italia Uno, e più recentemente su Italia Due doppiato in italiano.

Dopo un arresto nella trasmissione dovuto ad un attacco hacker alla casa produttrice, l’anime in simulcast col Giappone continua ogni settimana ad essere visto da moltissimi appassionati.



Ma non solo: numerosi sono infatti i film tratti dal manga, alcuni anche proiettati al cinema, come ad esempio “One Piece – i misteri dell’isola meccanica“, “One Piece Gold“, “One Piece Stampede“, “One Piece: Z” e, per ultimo, il recentemente annunciato “One Piece: Red“.

Anche un altro progetto è in campo, però: la realizzazione di un live action di “One Piece”, una serie originale Netflix la cui prima stagione sarà composta da dieci episodi e incentrata proprio sulle avventure della ciurma di pirati più coraggiosa – e stramba – che abbia mai solcato i mari. Le riprese sono iniziate da poco, ma non si ha ancora conferma circa la data di uscita della serie.

La direttrice creativa cui è stato affidato l’importante compito di portare sul piccolo schermo il live action, Arisu Kashiwagi, ha dichiarato sul proprio blog:

“Sono stata invitata da Netflix a reimmaginare l’identità del brand per la loro serie in live-action della iconica e amatissima serie manga One Piece. Fin dal suo esordio nel 1997, One Piece si è rivelato uno dei franchise più remunerativi di tutti i tempi, battendo record nell’editoria e diventando il manga più venduto di tutti i tempi e il terzo al mondo nel settore dei fumetti. L’obiettivo del live-action Netflix è quello di spingere ulteriormente l’identità del brand per farlo evolvere in qualcosa di moderno. Aggiungendo una ulteriore dimensione, realismo, dramma, e un pizzico di humor, la nuova identità cattura l’eccentrica e folle natura del mondo di One Piece e il respiro cinematografico delle sue selvagge avventure.”

Sembra dunque che la serie live action si mantenga fedele all’opera originale di Oda, ritrasponendo però le avventure di Luffy e i suoi in chiave fresca, giovane, reale. Moderna.

Cast aggiornato del live action di “One Piece”

Iñaki Godoy: Monkey D. Luffy

Mackenyu: Zoro Roronoa

Emily Rudd: Nami

Jacob Romero Gibson: Usopp

Taz Skylar: Sanji

Morgan Davies: Koby

Ilia Isorelýs Paulino: Alvida

Aidan Scott: Helmeppo

Jeff Ward: Buggy il Clown

McKinley Belcher III: Arlomg

Vincent Regan: Garp

Cosa pensate della scelta degli attori? Sono azzeccati per i vari personaggi, secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti!



Intanto, in attesa di avere più informazioni circa la data di uscita di questo attesissimo live action, non ci resta che immergerci nelle avventure cartacee – e animate – di Luffy e i suoi compagni.