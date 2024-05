Only Murders in the Building è una serie tv ideata da John Hoffman e da Steve Martin. La serie tv americana ha fatto il suo debutto nell’agosto del 2021 inizialmente sulla piattaforma di streaming Hulu per poi arrivare su Disney + dove è possibile vederla anche in Italia.

Al momento ha all’attivo tre stagioni per un totale di 30 episodi e può contare su un cast di tutto rispetto con nomi importanti a livello mondiale come Steve Martin nei panni di Charles Hader Savage, Selena Gomez in quelli di Mabel Mora e Cara Delevingne in quelli di Alice Banks per nominarne alcuni. Only Murders in the Building ci racconta, nel primo capitolo, di una morte improvvisa avvenuta nell’Arconia Building, un palazzo dell’Upper West Side dove vivono tre inquilini che, senza conoscersi, iniziano a sospettare che si tratti di un omicidio e decidono di unire le loro forze per indagare su quanto è accaduto e non solo, diventando amici. Tre persone diverse tra loro sia per età, ma anche per i modi di fare, ma hanno in comune una passione: quella per i podcast di true crime. Così iniziano a registrare un loro podcast per documentare tutto quello che è successo e, nel frattempo, scoprono diversi segreti del loro palazzo che riguardano eventi accaduti negli anni precedenti.

Only Murders in the Building è piaciuta molto sia al pubblico che alla critica tanto che ha ottenuto ottimi riscontri. Per questo motivo si è deciso di rinnovarla per una quarta stagione che farà il suo debutto su Hulu il prossimo 27 agosto e, verosimilmente, arriverà sulla piattaforma di streaming Disney + lo stesso giorno o a distanza di poco. Per rendere meno pesante l’attesa è stato reso pubblico il primo trailer ufficiale della quarta stagione che ci rivela come ci saranno importanti cambiamenti.

Only Murders in the Building

L’analisi del trailer della quarta stagione di Only Murders in the Building

Il trailer della quarta stagione ci rivela come i tre protagonisti ricevano una proposta interessare: far diventare il loro podcast (sempre più famoso) un film. Ovviamente accettano e, per questo motivo, nel quarto capitolo lasceranno la città di New York per approdare in California, precisamente a Los Angeles. Se non hai ancora avuto modo di guardare le ultime stagioni di Only Murders in the Building non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare indesiderati spoiler. La terza stagione si chiude con un evento scioccante che coinvolge Sazz Pataki, ovvero colei che è stata la controfigura e l’amica di Charles. Ma volevano davvero uccidere lei oppure la vittima scelta era Charles? Sicuramente nel nuovo capitolo non mancheranno i colpi di scena.

La quarta stagione di Only Murders in the Building vedrà ancora nel cast Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, ma anche delle new entry importanti dal calibro di Eva Longoria, Melissa McCarthy, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Michael Cyril Creighton per citarne alcuni.

