Only Murders in the Building è una serie tv ideata da John Hoffman e da Steve Martin. La serie tv americana ha fatto il suo debutto nell’agosto del 2021 inizialmente sulla piattaforma di streaming Hulu per poi arrivare su Disney + dove è possibile vederla anche in Italia.

Al momento ha all’attivo tre stagioni per un totale di 30 episodi e può contare su un cast di tutto rispetto con nomi importanti a livello mondiale come Steve Martin nei panni di Charles Hader Savage, Selena Gomez in quelli di Mabel Mora e Cara Delevingne in quelli di Alice Banks per nominarne alcuni. Only Murders in the Building ci racconta, nel primo capitolo, di una morte improvvisa avvenuta nell’Arconia Building, un palazzo dell’Upper West Side dove vivono tre inquilini che, senza conoscersi, iniziano a sospettare che si tratti di un omicidio e decidono di unire le loro forze per indagare su quanto è accaduto. Tre persone diverse tra loro sia per età, ma anche per i modi di fare, ma hanno in comune una passione: quella per i podcast di true crime. Così iniziano a registrare un loro podcast per documentare tutto quello che è successo e, nel frattempo, scoprono diversi segreti del loro palazzo che riguardano eventi accaduti negli anni precedenti.

I protagonisti di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è piaciuta molto sia al pubblico che alla critica tanto che ha ottenuto ottimi riscontri. E come ogni serie tv che piace, arrivati all’ultima puntata, una domanda sorge spontanea: i dieci episodi che abbiamo appena visto coincideranno con gli episodi finali della serie tv oppure ci sarà un nuovo capitolo? Disney + non ha voluto tenere il suo pubblico con il fiato sospeso ed ha confermato che Only Murders in the Building è stata rinnovata per una quarta stagione per la gioia dei fan. D’altronde non poteva essere altrimenti visti gli ottimi risultati ed il successo ottenuto dalla terza stagione anche grazie alla presenza di Meryl Streep e di Paul Rudd.

Only Murders in the Building è una serie tv con il giusto mix tra thriller e commedia esilarante, ha tutti gli ingredienti giusti per piacere ed attirare l’attenzione dei telespettatori. La quarta stagione, verosimilmente, sarà composta da dieci episodi proprio come i tre capitoli precedenti, una formula che piace al pubblico. E visto che dal 2021 ad oggi abbiamo avuto nuovi episodi ogni anno, pare scontato pensare che il quarto capitolo arriverà sul piccolo schermo nel 2024. Non ci resta altro che aspettare l’inizio delle riprese e la post produzione degli episodi per poi dedicarci all’attesa di vedere la nuova stagione su Disney +.

E tu hai già visto Only Murders in the Building? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!