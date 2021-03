Dopo ventinove anni, Orietta Berti è tornata sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Quando ti sei innamorato. Un ritorno molto apprezzato dai veterani della musica italiana, soprattutto vedendo come l’edizione di quest’anno si sia riempita di volti nuovi e giovani sul palco dell’Ariston. La cantante di Cavriago, classe 1943, non è stata molto apprezzata dai più giovani eppure ieri sera, durante la serata dedicata alle canzoni d’autore, ha emozionato e conquistato i telespettatori e la giuria arrivando al secondo posto della classifica della serata.

Orietta Berti a Sanremo 2021: la scelta di Io che amo solo te

Per la serata delle cover, Orietta Berti ha scelto uno dei classici della musica italiana, ovvero Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Un brano interpretato da diversi artisti nel corso degli anni ed in grado di emozionare e far venire i brividi a chi lo ascolta. Per questo motivo, quando si decide di interpretarlo, è necessario esercitarsi per bene ed avere un timbro di voce tale da poterlo eseguire. Non è la prima volta che la Berti si cimenta in questo capolavoro ed, anche questa volta, non ha deluso le aspettative.

Orietta Berti ed il gruppo musicale Le Deva

L’esibizione di Orietta Berti durante la serata cover a Sanremo 2021

Orietta Berti si è presentata sul palco dell’Ariston con un completo rosso fuoco, ricoperto di paillettes, che ha attirato l’attenzione e l’ha messa in risalto, ma ciò che ha maggiormente affascinato è stata la sua esibizione impeccabile. Per la serata cover, la Berti ha scelto di farsi accompagnare da Le Deva, gruppo musicale femminile formatosi nel 2016, sulle note di Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Ad aver conquistato i telespettatori è il fatto che abbia eseguito un’esibizione senza sbagliare una nota, a differenza di molti colleghi e, così, dagli ultimi posti in classifica, è arrivata al secondo posto.

