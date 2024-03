Come avevamo previsto in questo video, “La Zona d’interesse” (The Zone of Interest) di Jonathan Glazer si è distinto ottenendo due prestigiosi Premi Oscar®: Miglior film internazionale e Miglior sonoro. Un riconoscimento che sottolinea la maestria e l’importanza del film nel panorama cinematografico globale.

Il film ha ricevuto l’acclamazione internazionale, consolidando la sua posizione di spicco. Le parole di Jonathan Glazer, nel momento della premiazione, risuonano profonde:

“Tutte le nostre scelte sono state guidate dalla volontà di riflettere sul nostro tempo, evidenziando non ciò che è stato fatto in passato, ma ciò che facciamo oggi. Il nostro lavoro esplora gli abissi della disumanizzazione, mostrando come essa abbia modellato il passato e continui a influenzare il presente. Siamo qui oggi come uomini determinati a non permettere che la memoria dell’Olocausto venga manipolata per giustificare occupazioni che trascinano innocenti in conflitti armati, dalle vittime del 7 ottobre in Israele all’attacco in corso a Gaza. La sfida è resistere a questa disumanizzazione.”

Riconosciuto come il miglior film sull’Olocausto dai tempi di “Schindler’s List” da figure autorevoli come Steven Spielberg e descritto come il film del secolo da Alfonso Cuarón, “La Zona d’interesse” ha suscitato l’ammirazione universale della critica e del pubblico, consolidandosi come un’opera senza tempo.

Dal suo debutto nelle sale italiane il 22 febbraio 2024, il film ha raggiunto un successo straordinario, diventando un punto di riferimento culturale. Con oltre 410.000 spettatori e un incasso di più di 2.800.000 euro, la sua presenza nelle sale è stata in costante crescita, passando da 294 schermi nel weekend di debutto a 470 nella terza settimana.

“La Zona d’interesse” emerge come un capolavoro capace di accogliere l’eredità di film iconici che hanno narrato i momenti più oscuri del Novecento, offrendo una prospettiva inedita e uno sguardo nuovo su temi come la perdita dell’umanità e la banalità del male.

Prodotto da A24 e Extreme Emotions e distribuita in Italia da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, “La Zona d’interesse” rappresenta un’opera di rilevanza storica e culturale, invitando alla riflessione e al dialogo su temi universali e attuali.