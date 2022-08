Ozuna è un cantante del Porto Rico classe 1992. Nonostante la giovane età è già stato definito dalla critica come il Nuovo Re del Reggaeton ed ha vinto due Latin Grammy Awards, ma soprattutto è detentore del record di vittorie ai Billboard Latin Music Award quando, in una sola sera, ha vinto ben undici premi.

Numeri da capogiro considerando che ha solo trent’anni grazie anche a brani che lo vedono protagonisti come Adicto, Solita, Se Preparò, Escapate Conmigo, Una Locura fino a Dile Que Tu Me Quieres e Mamacita per citarne alcuni. Ed oggi torna protagonista del mondo musicale e non lo fa da solo bensì in compagnia di Tokischa, rapper dominicana classe 1996. Oggi, venerdì 12 agosto, infatti sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Somos Iguales con la produzione musicale affidata a Dj Luian, Mambo Kingz, Jowny ed Hydro.

Il significato di Somos Iguales

Somos Iguales, il nuovo singolo di Ozuna e di Tokischa, è un brano pronto per essere ballato e che trasuda audacia e sensualità. L’atmosfera è quella tipica del mondo latino americano con ritmi di una festa in discoteca, tanto che cantano: “Nessuno è triste qui, zero amarezza”. I due artisti invocano a tutta voce l’uguaglianza e l’inclusione, facendo notare come la musica e la danza possano essere delle entità in grado di renderci tutti uguali senza escludere nessuno, riuscendo anche a superare barriere sociali e culturali, infatti cantano: “Sulla pista da ballo tutto va bene, qui siamo tutti uguali”. Non manca il tocco di Tokischa che, da sempre, ci ha abituati al suo essere autentica e protagonista di testi provocatori senza censure e stereotipi. In Somos Iguales, inoltre, troviamo anche alcune parti del brano Rich Girl del duo britannico Louchie Lou e Michie One uscito nel 1993.

Ozuna e Tokischa in Somos Iguales

Il video di Somos Iguales

Anche il video ufficiale del nuovo singolo è in grado di attirare l’attenzione. Infatti, si inizia con una riunione di leader alla presenza di giornalisti e politici arrabbiati, fino all’arrivo improvviso di Ozuna e Tokischa che irrompono nella stanza ed invitano a lasciarsi alle spalle le discussioni ed iniziare a ballare e divertirsi. Tutti i presenti accolgono l’invito ed iniziano a ballare dimenticando i problemi. In poco più di 24 ore il video ha già superato le 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

La traduzione di Somos Iguales

Incoraggia tutti i giovani del ghetto che non sono ricchi e cambiano

Nessuno è triste, zero amarezza (amarezza)

Si veste attillata, sa di essere dura (è dura)

Vuoi ‘duro, vuoi’ tortura

Vediamo se ciò che viene sussurrato è vero (Woh-oh, oh-oh), eh

Uccide sempre quando esce (quando esce)

Sulla pista da ballo, tutto va bene (Va bene, eh-eh)

Qui siamo tutti uguali (uguali)

Ti ho portato qualcosa in modo che tu perda le maniere (Woh-oh, woh-oh-oh)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (Woh-oh-oh-oh)

Na-na-na-oh-oh-oh-ah

Te-ti ho portato qualcosa così te lo perdi (Woh-oh, woh-oh-oh)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (Tе-Te seme a—, te-te seme a—)

Na-na-na-oh-oh-oh-ah

Te-Te indossi qualcosa così lo perdi (Woh-oh, woh-oh)

Oggi sono in paranoia come una cagna in calore

Indossando il mio tatuaggio (Ah) e i miei denti d’oro (Sì)

Clava’o nel grasso collant del vicolo (Ah)

Quale cane segnerà questo goal? (Bau bau)

Urlo mentre mi tolgo il lucidalabbra (Ah)

Per maniaci censurano il mio TikTok (Mmm, ah)

Tutte le mie parti sono gangster (Ah), tutte le mie parti sono in pelle

Finocchi e lesbiche in chukyteo e molineo

Nella bevanda con il ‘de’o, bellaqueo, fumeteo (Nah)

Questa festa è clandestina, nessuno dovrebbe registrare video’ (Oh)

Per scherzo scherzo ti lasciamo in casa (Chiedi; mmm)

E ‘che non lo passi’

Na-na-na-na-na-na

Woh-oh, woh-oh

Na-na-na-oh-oh-oh-ah

Te-Te indossi qualcosa così lo perdi (Woh-oh, woh-oh)

Se fossi una ragazza ricca

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Vedi, io avrei tutti i soldi del mondo

Se fossi una ragazza ricca

Che tipo di ricchi? Che un milione di ricchi

Sono un po’ ricchi dove fai cambiare uomo

Che tipo di ricchi? Che un milione di ricchi

Sono una specie di ricchi in cui fai cambiare uomo

Sei venuto in discoteca per lasciarti andare (lascia andare)

E non sono qui per darti rose (darti)

Mi piace come la parte della traccia (la parte della traccia)

Questa è musica che si sente ovunque (Ovunque)

Un milione e cinquecento’ solo al polso (Eh, eh; polso)

Bottiglia’ di Chiva’ e indossano culeca’ (Culeca’)

Sempre bagnato, mai asciutto (mai asciutto)

La discoteca è tua (Woh-oh)

Piccola, non sono soddisfatto di guardarti (di guardarti)

Lasciati andare se riesco a toccarti (se riesco a toccarti)

Qui è tutto buio, nessuno lo scoprirà

E questo non è innamorarsi (Woh-oh, woh-oh, woh-oh), piccola

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (Woh-oh, oh-oh)

Na-na-na-na-ay-ay-ay-ah

Te-Te indossa qualcosa pa’ que pierda’ lo’ modale’ (Woh-oh, woh-oh)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na (Te-te costume a—, te-te costume a—)

Na-na-na-na-ay-ay-ay-ah

Te-Te indossa qualcosa pa’ que pierda’ lo’ modale’ (Woh-oh, woh-oh)

Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi

Soldi, soldi, soldi non possono comprare l’amore

I soldi, i soldi potrebbero darmeli in abbondanza

Soldi, soldi, soldi non possono comprare l’amore