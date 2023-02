Paola e Chiara tornano al Festival di Sanremo dopo 18 anni di assenza con il brano “Furore”. Una vera e propria ventata di energia come il titolo della canzone suggerisce.

“Furore” è stato scritto direttamente dalle due sorelle cantanti in collaborazione con Jacopo Ettore, Alessandro La Cava, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti ed Eugenio Maimone.

La partecipazione al Festival di Sanremo segna anche la riunione artistica delle due sorelle che già dalla prossima primavera si esibiranno in una serie di concerti evento a Milano e Roma.

“La nostra reunion è maturata grazie alla voglia delle persone di rivederci insieme. Ci sono voluti un bel po’ di anni, però è maturata sull’onda dell’entusiasmo della gente. Probabilmente qualcosa di noi mancava, a noi sicuramente mancava il pubblico, il contatto con il nostro pubblico. È stato davvero un regalo bello questa ondata di emozione che ci ha travolto e che ci ha spinto a pensare di ricominciare. […] Il palco dell’Ariston fa un po’ paura, incute sempre un po’ di timore, anche se l’hai già fatto. Ogni volta è sempre una grande prova”.

Il significato del testo di “Furore” di Paola e Chiara

Il testo di “Furore” è un’esplosione di energia espressa con grande intensità. Il brano riprende lo stile con ritmi pop e dance che in passato ha contraddistinto il successo del duo.

La canzone è però rivisitata in chiave contemporanea. Il ritmo è sottolineato anche dalle parole del testo: la passione e l’energia sono accompagnati poi da passaggi dedicati a scampoli di vita amorosa.

Nelle ultime battute le due cantanti incitano a ballare non curanti del domani. Ma in un certo senso è ancora un invito a godere di ogni momento con una persona amata, per vivere appieno le proprie emozioni e non avere rimpianti. Come in ogni canzone del duo è infatti evidente il fil rouge tra ritmo e sentimenti.

Il testo di “Furore” di Paola e Chiara

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

