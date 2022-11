Dopo “Flying high” (2015) e “SKELETONS” (2018), il duo formato dal cantautore Pharrell Williams e il rapper Travis Scott torna sulla scena musicale con una nuova collaborazione, intitolata “Down in Atlanta” e in uscita su tutte le piattaforme oggi, venerdì 18 novembre 2022.

Ad accompagnare l’annuncio circa il rilascio del brano c’è stata un’altra notizia che farà felici i fan statunitensi di Williams: il ritorno del suo celebre festival “Something in the water“, che animerà i palchi di Virginia Beach dal 28 al 30 aprile 2023.

Significato di “Down in Atlanta”

“Down in Atlanta” è un’allegra e ritmata canzone sulla vita, sugli eccessi e sull’amore che tiene accesi.

Traduzione del testo

[Verso 1: Travis Scott]

Giù ad Atlanta

Rimani al Centerfold

Al piano di sotto la mia Aventador

Avresti dovuto vederlo

Giù ad Atlanta

Alla Taverna del Cimitero

Credevi di aver visto un fantasma

È proprio dove ci sono i Fantasmi

Shawty è più spessa del Kevlar (Yeah)

È muro contro muro

Sento il calore attraverso le mie mutande

Ho detto a Shawty di portare l’onda

Sai che la vita è una spiaggia

Lei ha detto: “La vita è una puttana”

Andiamo a Magic City

[Ritornello: Travis Scott]

Guardateli volare dal cielo

Mentre noi ci allineiamo al muro

Come coriandoli, come cadono loro

Lascia che se ne vadano con tutto

Non siamo mai stati così in alto

La città è grande, ma ci sentiamo piccoli

Tienimi sveglio, mai spento

404 quando tu…

[Ponte: Travis Scott]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Verso 2: Travis Scott]

Giù ad Atlanta

Potrei scivolare attraverso la zona

Non parlo di LeBron a casa

Quando dico che sono a Cleveland

Annego nella mia Fanta

La fabbrica di Coca Cola è il mio negozio

La mescolo come la verso

Devo vedere come la bevo

Mi sono svegliato sentendomi come Fabo (Yeah)

Ho bisogno di una pesca della Georgia

Non ho mai finito l’amore

Né l’erba

Papà che guida un trattore

Come un gatto infernale o un dem

Raggiungo i due e ottantacinque, sfrecciando

Perché mi piace la velocità

[Ritornello: Travis Scott]

Guardali volare dal cielo (Cielo)

Mentre noi ci allineiamo al muro

Come coriandoli, come cadono loro

Lascia che se ne vadano con tutto

Non siamo mai stati così in alto (Alto)

La città grande, ma ci sentiamo piccoli

Tienimi sveglio, mai spento

404 quando tu…

[Ponte: Travis Scott]

Giù ad Atlanta

Proprio come l’Avana

E ci daremo dentro, ci daremo dentro

Ci daremo dentro, ci daremo dentro

Chiama Miami

Atlantico, Atlantis

E ci si accenderà, ci si accenderà

E ci si mette, ci si mette

[Ritornello: Travis Scott]

Guardali volare dal cielo (Sky)

Mentre ci allineiamo al muro

Come coriandoli, come cadono loro

Lascia che se ne vadano con tutto

Non siamo mai stati così in alto (High)

La città è grande, ma ci sentiamo piccoli

Tienimi sveglio, mai spento

404 quando tu…

