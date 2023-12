Voglia di acquistare dei biglietti aerei e partire per un viaggio indimenticabile in giro per il mondo? Non ditelo a me.

Continuando a sognare il giorno in cui ciò accadrà davvero (o almeno, speriamo che sia così) diamo intanto un ascolto alla nuova canzone del cantautore, produttore, musicista e da poco anche designer di moda Pharrell Williams, in collaborazione con altre due star della musica contemporanea: il rapper di origini statunitensi Swae Lee e il cantautore portoricano Rauw Alejandro.

Il brano in questione si intitola – giusto appunto – “Airplane tickets“, è stato rilasciato pochi giorni fa e qui di seguito andremo a raccontarne meglio il significato del testo.

Pronti a part…ehm, a leggere?

Significato di “Airplane tickets”

Come si può intuire dal titolo, questa canzone parla di viaggi, ma anche dell’interesse provato nei confronti di una ragazza “il cui nome è scritto sopra dei biglietti aerei“, che consuma il cantante soltanto con lo sguardo.

L’obiettivo è dunque quello di partire insieme per un viaggio volto a far dimenticare alla donna tutte le esperienze negative passate e chissà, magari anche portare all’instaurarsi di una vera e propria relazione amorosa a lungo termine con lei (“Dimmi che ti innamorerai, ragazza, potresti anche farlo“).