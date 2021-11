Finalmente ci siamo: il nuovo film di Piccole Donne è arrivato sul piccolo schermo. Oggi, martedì 23 novembre, infatti, il film ha fatto il suo debutto su Netflix che si conferma, ancora una volta, una piattaforma innovativa alla ricerca di titoli che possano attrarre il pubblico. Il film di Piccole Donne era uscito nel gennaio 2020 nelle sale cinematografiche, ma nel giro di poco tempo l’Italia si è fermata a causa del Covid e quindi non tutti hanno avuto la possibilità di andarlo a vedere. Per questo motivo, il suo arrivo su Netflix è stato molto apprezzato.

D’altronde, Piccole Donne è uno dei must del mondo del cinema. Tratto dall’omonimo romanzo di Louise May Alcott, nel corso degli anni ha fatto innamorare il pubblico con la sua storia tanto da arrivare a ben sette adattamenti cinematografici di cui proprio il settimo è quello che ci aspetta su Netflix. 134 minuti pieni di emozioni e paure, sotto la regia di Greta Gerwig che è stata confermata al ruolo dopo il grande successo di Ladybird. Arriva a due anni di distanza dall’ultimo adattamento cinematografico e questa volta non si sono risparmiati: un budget di 40 milioni di dollari con le riprese che si sono tenute principalmente a Boston, ma anche direttamente in Massachusetts nelle città di Concord, Harvard e Lancaster e sono durate un paio di mesi. Durante le riprese, la Gerwig ha vietato al cast ed alla troupe di usare i cellulari, in questo modo non sono uscite foto dal set prima del dovuto. Il debutto al cinema è stato molto positivo ed è stato accolto con entusiasmo dalla critica con complimenti al cast per la recitazione, il tutto definito come un lavoro stellare su tutti i livelli. Piccole Donne è stato nominato a sei Premi Oscar tra cui Miglior Film, Migliore Attrice Protagonista, Migliore Attrice Non Protagonista, Migliore Sceneggiatura Non Originale, Migliore Colonna Sonora Originale ed ha vinto l’Oscar come Migliori Costumi. D’altronde, i costumi scelti lasciano davvero senza parole, anche quelli di Jo March, nonostante il suo gusto più mascolino nel vestirsi.

Il cast di Piccole Donne

Nel cast del nuovo film di Piccole Donne troviamo Emma Watson nei panni di Meg March. A discapito di quanto si possa pensare, però, il ruolo di Meg inizialmente non spettava all’attrice di Harry Potter. Il suo ruolo, infatti, doveva essere interpretato da Emma Stone che però fu costretta ad abbandonare il progetto a causa della sovrapposizione delle riprese con il tour promozionale de La Favorita. Un cast stellare dove troviamo Saoirse Ronan nei panni di Jo March, Florence Pugh in quelli di Amy March ed Eliza Scanlen in quelli di Beth March. Mentre Laura Dern sarà mamma Marmee. Timothée Chalamet interpreterà Laurie Laurence, Tracy Letts sarà il sig. Dashwood e Bob Odenkirk il sig. March. Ci sarà anche Meryl Streep in un cameo nei panni di zia March, mentre James Norton vestirà i panni di John Brooke. Louis Garrel sarà Friedrich Bhaer e Chris Cooper sarà il sig. Laurence.

La trama di Piccole Donne

Siamo a New York, nel 1868. Josephine March “Jo” è una giovane insegnante che vive in una pensione e fa il possibile per farsi strada come scrittrice. Tuttavia, riesce a pubblicare solo racconti brevi grazie al signor Dashwood, un editore locale. Ha molto talento, ma le sue opere non hanno successo poiché è una donna. Così, pur di guadagnare qualcosa, si rassegna a scrivere solo ciò che la gente vuole leggere. Il professor Friedrich Bhaer, un suo coinquilino, cerca di farle capire che non sarà mai una vera scrittrice, nonostante il talento, fino a quando non imparerà a scrivere seguendo il suo cuore. Consiglio frainteso da Jo che perde fiducia in se stessa e pensa sia una critica. Inoltre, in quello stesso giorno, riceve un telegramma dalla sorella Meg che le chiede di tornare a casa per assistere a Beth, la sorella minore che si è aggravata. Tornando a casa, Jo ricorda com’era la sua vita prima di trasferirsi a New York. Torniamo indietro nel tempo, nel 1861, e ci troviamo a Concord, in Massachusetts dove conosciamo quattro sorelle adolescenti molto diverse tra di loro: Jo, Meg, Beth ed Amy March che vivono insieme alla mamma Marmee, mentre il padre è nell’esercito unionista. La guerra, purtroppo, si fa sentire anche nella loro famiglia a causa della mancanza di soldi, ma fanno comunque il possibile per aiutare i poveri della comunità. Non anticipiamo altro poiché il film merita di essere visto senza spoiler, ma solo che le quattro sorelle sono determinate a seguire i loro sogni, nonostante i problemi della loro età da risolvere e nonostante la Guerra Civile Americana che fa da sfondo.

