Nell’attesa di scoprire quando andrà in scena il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo di Bergamo non si ferma e continua per la sua strada. In pochi anni si sono costruiti una carriera degna di nota con canzoni in grado di appassionare e far ballare il pubblico come Ringo Starr e l’ultima Scrivile Scemo.

Ed oggi, venerdì 17 settembre, tornano sulla scena musicale. Da oggi, infatti, in radio a rotazione e sulle piattaforme streaming musicali arriva il nuovo singolo dal titolo Pastello Bianco. Dopo Scooby Doo, La storia infinita ed appunto Scrivile scemo, ora è la volta del quarto estratto dall’album AHIA uscito nel 2020. Il nuovo brano è già certificato d’oro ed ha davvero colpito il pubblico.

I Pinguini Tattici Nucleari

Il significato di Pastello Bianco

Con Pastello Bianco viviamo un turbinio di emozioni grazie a parole in cui molti si ritrovano. Momenti vissuti nella vita di ciascuno di noi. I Pinguini Tattici Nucleari cantano la storia d’amore di due ragazzi che, dopo un’amicizia di tantissimi anni, decidono di provarci salvo che poi finisce nel peggiore dei modi. Non mancano cenni al mondo moderno come i social network ed il nome della persona amata che era la password del wifi, con la quotidianità che non c’è più. Il sentimento che prevale è la malinconia di quando una relazione giunge al termine e non si ha paura di essere deboli e di piangere. Queste le parole della band sulla nuova canzone:

“La storia di due ragazzi che si conoscono da tantissimo tempo, che si incrociano in diverse storie d’amore condensate in una sola linea narrativa. Tutto finisce male, è una sorta di “breakup song” romantica e triste, un classico insomma. Una ballad quasi sanremese nell’incedere di archi e piano (e con pochissime chitarre), che nasce vecchia per restare giovane. E che parla di cose decisamente moderne, come i social media”.

Nel frattempo, i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati da poco in scena, in occasione dei Seat Music Awards del 2021 sul palco dell’Arena di Verona. Inutile dirlo, sono stati molto acclamati dal pubblico e loro stessi non vedono l’ora di poter tornare live a cantare davanti il loro pubblico, ma ovviamente senza restrizioni, con i palazzetti pieni al 100% e senza fare distinzioni, prima di allora preferiscono non fare promesse ed aspettare che tutto torni alla normalità per far andare in scena il loro tour.

