Le registrazioni dietro le quinte del tour mondiale di P!NK sono diventate un film documentario dal titolo “All I Know So Far” disponibile in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Il film narra le gesta di P!NK nel suo “Beautiful Trauma World Tour”, mentre bilancia l’essere un’artista con il suo ruolo di madre, moglie e capo.

Uno scorcio dietro le quinte a P!NK, mentre si destreggia tra la famiglia e una vita in viaggio, fino alla sua prima esibizione al Wembley Stadium durante il tour mondiale “Beautiful Trauma” del 2019.

Il film della durata di 1h e 39 minuti diretto da Michael Gracey (“The Greatest Showman”) ha una sequenza in cui P!NK conclude il tour europeo con uno spettacolo nel gigantesco Wembley Stadium di Londra, in cui lei esegue il travolgente inno “f— you” “So What” mentre viene issata in aria da pulegge attaccate a un anello che le stringe intorno alla vita.

Lo spettacolo messo in piedi nel Wembley Stadium è un pezzo misterioso di teatro cinetico: così esagerato e divertente, così impeccabilmente sincronizzato al ritmo della canzone e al tempo stesso catartico.

Ma nel docufilm ci sarà anche tempo per vedere qualcosa del passato di P!NK. Ad esempio, si vedrà una clip della cantante quando aveva 11 o 12 anni, mentre cantava “Oh Father” di Madonna in un talent show.