È davvero difficile che qualcuno non abbia mai, per lo meno, sentito parlare dei Pirati dei Caraibi. Si tratta di una serie cinematografica della Disney prodotta da Jerry Bruckheimer e che si basa sull’attrazione di Pirates of the Caribbean presente nei famosi parchi Walt Disney.

Il primo film, ovvero La Maledizione della Prima Luna, è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2003 ed, inutile dirlo, è stato un grande successo arrivando ad ottenere un ottimo riscontro sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Tanto che il primo film è stato solo l’inizio di tutto e, ad oggi, la saga è composta da ben cinque film con i sequel La maledizione del forziere fantasma (uscito nel 2006), Ai confini del mondo (uscito nel 2007), Oltre i confini del mare (uscito nel 2011) e La vendetta di Salazar (uscito nel 2017) oltre fumetti e romanzi. La saga che vede protagonista il pirata Jack Sparrow (interpretato dall’attore Johnny Depp) ha incassato oltre 4 miliardi e mezzo di dollari. Tuttavia, era stato annunciato un sesto film già nel 2011 con la Disney che voleva filmare il quinto ed il sesto capitolo insieme.

Poi non ci è dato sapere cosa è successo, ma è arrivato solo il quinto film, mentre il sesto capitolo era stato confermato nel 2017 e nel 2020 Jerry Bruckheimer aveva confermato che la prima bozza della sceneggiatura era in fase di ultimazione per mano di Ted Elliott e Craig Mazin. Successivamente tra il Covid, il lockdown e la pandemia a livello mondiale, lo sciopero di attori e sceneggiatori del mondo di Hollywood e le vicende che hanno coinvolto Johnny Depp non se ne era più parlato. Ma ora finalmente qualcosa si smuove ed iniziano ad arrivare le prime notizie ufficiali. A darcele è proprio Jerry Bruckheimer, il produttore del franchise, che ci rivela come siano in arrivo due nuovi progetti distinti: uno spin off ed il reboot dei Pirati dei Caraibi pronti a diventare realtà. Lo ha annunciato durante un’intervista con Entertainment Weekly.

Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi

D’altronde lo sappiamo che i reboot vanno molto di moda nell’ultimo periodo poiché permettono di far tornare in auge titoli del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso di farli conoscere anche alle nuove generazioni. Tutto questo, però, con nuovi attori e per questo motivo i reboot spesso vengono criticati. Il reboot vedrà una sceneggiatura a cura di Jeff Nathanson, ma nonostante attori nuovi, Jeff Bruckheimer lascia una porta aperta al possibile ritorno di Johnny Depp:

“Parliamo di un reboot ma, se dipendesse da me, lui sarebbe nel film. Lo adoro, è un buon amico. È un artista straordinario e ha un look unico. Certamente, ho parlato con lui. Vedremo quello che accadrà”.

Per quanto riguarda lo spin off, invece, avrà come protagonista Margot Robbie che sta diventando una delle attrici più amate e seguite a livello mondiale e sempre lei sarà anche la produttrice, mentre Christina Hodson si occuperà della sceneggiatura per un progetto tutto al femminile. A proposito di questo, Bruckheimer afferma che:

“Si tratta di due diversi film. Speriamo di realizzarli entrambi e penso che la Disney sia d’accordo e vogliano realmente realizzare anche quello con Margot”.

Quindi per quanto riguarda lo spin off dei Pirati dei Caraibi sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza per capire di cosa parlerà, ma soprattutto per capire se potrà davvero essere realizzato. Ovviamente i presupposti ci sono tutti e difficilmente Margot Robbie sbaglia, infatti sono in arrivo anche i live action su The Sims e su Monopoly che la vedranno protagonista.

E tu sei un fan dei Pirati dei Caraibi? Cosa ne pensi di questi due nuovi progetti in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!