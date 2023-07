Ispirato ad “Astro boy” del maestro Osamu Tezuka, “Pluto” è uno dei manga di Naoki Urasawa di maggior successo, in grado di appassionare per la sua storia in cui fantascienza e thriller si fondono perfettamente, dando vita a colpi di scena continui e a riflessioni profonde sul senso della vita e dell’amore.

E come spesso succede con le opere di successo, viene posta in ballo l’idea di realizzare di esse una serie (o un film) per la tv, affinché anche coloro che non sono appassionati della lettura cartacea possano apprezzarne la bellezza; così è stato anche per “Pluto“, nonostante la pubblicazione del manga sia terminata nel “lontano” 2009.

Netflix ha infatti deciso di trasporlo in una serie animata, formata da una singola stagione di 8 episodi aventi una durata di un’ora l’uno, che adatteranno tutti gli 8 volumi che compongono il manga. La produzione è affidata allo Studio Genco, mentre l’animazione è curata dallo Studio M2, che già si è occupata della trasposizione anime di un altro famoso manga di Urasawa, “Monster“.

Qui di seguito, allora, vediamo la data di uscita e il trailer di “Pluto“:

“Pluto”, la data di uscita su Netflix

La storia di “Pluto” è ambientata in un universo in cui robot dall’aspetto e i modi umanoidi vivono fianco a fianco degli esseri umani, completandosi a vicenda. Tutto però cambia d’improvviso quando una forza misteriosa prende di mira, uccidendo, i 7 robot più forti della Terra, causando scompiglio tra l’intera popolazione.

La data di uscita a partire dalla quale potremo immergerci in questo mondo alternativo e ricco di mistero su Netflix è fissata per il prossimo 26 ottobre.

Il trailer di “Pluto”

Qui di seguito vediamo il primo trailer ufficiale di “Pluto“, rilasciato recentemente da Netflix.

Nel trailer diamo una prima occhiata agli scenari propri dell’anime, riproduzione fedele di quanto già letto nel manga. Oltre a ciò vediamo anche i personaggi principali di “Pluto“, che verranno coinvolti da molto vicino nella caccia al misterioso killer di robot.

Dopo aver parlato della data di uscita e del trailer di “Pluto”, è arrivato il vostro momento di dirci la vostra opinione su questo nuovo anime. Vi ispira? Lo guarderete? Fatecelo sapere nei commenti!