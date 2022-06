Rilasciata oggi, venerdì 3 aprile, “I like you (A happier song”) è la nuova canzone frutto della prima collaborazione tra l’artista Post Malone e la cantante rapper Doja Cat.

Il brano è stato annunciato da Post Malone stesso sul proprio profilo Instagram il 23 aprile scorso mediante una live, nella quale l’artista ha parlato anche della sua collega Doja, definendola:

“La più incredibile, la più bella e la più talentuosa, è così incredibile e sono così benedetto ed onorato di aver lavorato con lei.”

Significato della canzone

“I like you (A happier song”), come dice il titolo, è una canzone estremamente allegra che ha come tema la prospettiva rosea circa la nascita di una relazione d’amore tra due individui.

Traduzione del testo

[Intro: Post Malone]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh

[Ritornello: Post Malone]

Ooh, ragazza, mi piaci, davvero

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, davvero

Ti colpirò quando atterrerò, puoi inserirmi nei tuoi piani?

Mi piaci, davvero

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, davvero (mi piaci, mm)



[Verso 1: Post Malone]

Oh, ragazza, so che ti piace solo la fantasia

Così, ho tirato su quella Maybach Candy

Sì, il tuo ragazzo non mi capirà mai (Capirà)

Perchè sto per battere la tua ragazza come un martello (Wow)

Facciamo un tuffo, signorina, e andiamo in PCH, 180

Ehi, ultimamente penso di aver bisogno di qualcuno che mi salvi

Che ho bisogno di qualcuno che mi salvi

Ora che sono famoso, ho le puttane intorno a me

Ma ho bisogno di una brava ragazza, ho bisogno di qualcuno che mi metta in castigo

Quindi, per favore, sii sincera, non prendermi per il culo

Ho bisogno di qualcuno che condivida il mio cuore con me.

Riempirti, e poi tornare indietro (Tornare indietro)

[Ritornello: Post Malone]

Ooh, ragazza, mi piaci, mi piaci

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz (Woo)

Mi piaci, davvero (davvero)

Ti colpirò quando atterrerò, puoi inserirmi nei tuoi piani?

Mi piaci, davvero (davvero)

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, davvero (Mm, mm, davvero)

[Verso 2: Doja Cat]

Fammi sapere quando sei libero

Perché è tutta la settimana che ci provo, tesoro.

Perché ti comporti in modo così dolce?

So che vuoi la piccola vecchia me

Sono un po’ in overdose, ma non è una novità per uno strano?

Lasciatemi cadere le bande, mettere un gioiello nei vostri denti

Adora il modo in cui sgocciolo, trasforma quella piscina in spiaggia

Avrei potuto prendere una Birkin, ma ho preso una Celine.

Perché abbiamo lo stesso gusto per le cose più raffinate?

Un nero nuovo di zecca con la stessa vecchia squadra

Ora mi tiene al guinzaglio perché ha detto che non ci sono legami

Sai che mi sta bene

Ruba la figa, non sarai citato in giudizio per questo

Mi chiedo cosa potrebbe fare un nero per questo

Potrei essere la tua Chaka, dov’è Rufus? (Dove?)

80 nella Benz quando il tetto torna indietro, ayy

Non vogliono vederci affezionare troppo

Sento che potremmo essere amici per molto, molto tempo

Tu sei mio e sai che mi piaci per questo

[Ritornello: Post Malone, Doja Cat]

Ooh, ragazza, mi piaci, davvero (davvero)

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, davvero (davvero)

Ti colpirò quando atterrerò, puoi inserirmi nei tuoi piani? (Baby, yeah)

Mi piaci, lo faccio (lo faccio)

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, lo faccio (lo faccio, mm, lo faccio).

[Ponte: Post Malone & Doja Cat]

Voglio solo te, voglio solo te

Il tuo cuore è così grande, ma quel culo è enorme

Voglio solo te

Oh, baby, ti piaccio anche io? Ooh, ooh (Sì, anche tu mi piaci)

[Coro: Post Malone, Doja Cat, Both]

Girl, I like you, I do (I do)

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, davvero (davvero, mm, davvero)

[Outro: Doja Cat]

Mi piaci

Non lo voglio ora, sono con te.

–

Fateci sapere la vostra opinione in merito a questa canzone qui sotto nei commenti!