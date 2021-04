Drive to Survive è la famosa serie televisiva originale Netflix che ha permesso al pubblico di avvicinarsi al mondo della Formula Uno ottenendo un ottimi riscontro con nuovi telespettatori per il mondo dei motori ed una quarta stagione in arrivo. Proprio per questo motivo, Prime Video ha preso in considerazione l’ipotesi di fare una docuserie simile, ma sul mondo della Motogp.

D’altronde, in questo periodo, i documentari sullo sport stanno riscuotendo un grande successo e quindi Amazon Prime Video è al lavoro per far debuttare la prima serie documentario sul motomondiale già nel 2022. Stando ai rumors, le riprese sarebbero già in corso. Il sito The-Race.com, infatti, afferma che una troupe è già presente nei paddock per filmare i dietro le quinte. Questa nuova docuserie ha il sostegno anche di Dorna, la società che detiene i diritti del Motomondiale e che, tramite Manuel Arroyo (responsabile media), afferma che:

“E’ un modo nuovo di vivere la MotoGp. Vogliamo creare qualcosa di simile a quello che la Formula 1 ha con Netflix. Possiamo preparare qualcosa per la prossima stagione. È un modo nuovo, perché il pubblico oggi consuma lo sport in modo nuovo. La gente vuole vedere gli highlights, vuole vedere il dietro le quinte, e noi stiamo cercando di coprire molte angolazioni. Le persone che vogliono seguire la MotoGP oggi sono collegate a BT Sport, a Sky, a Canal+, ma molte persone vogliono godersi lo sport in un modo diverso ora con un diverso tipo di abbonamento, e dobbiamo essere pronti a coprire queste possibilità”.

In arrivo una docuserie sulla Motogp

Ciò che fa amare questi documentari, è proprio il fatto che non si concentrano totalmente sulle gare, ma c’è la possibilità di conoscere i protagonisti del mondo sportivo con le loro paure, i loro sogni, il loro coraggio. Sappiamo già che la serie sarà divisa in episodi, sulla falsa riga di Drive to Survive, e che ogni puntata sarà dedicata ad un singolo personaggio. I piloti sono favorevoli a questa decisione, come hanno fatto sapere durante la conferenza stampa rispondendo alle domande. Valentino Rossi ha dichiarato che:

“Penso che potrebbe essere una bella idea: la serie sulla F1 è divertente. Può giovare anche alla MotoGP, è interessante vedere che cosa succede dietro le quinte. Senza dubbio aiuterebbe anche le persone nuove a capire come funziona questo mondo.”

Entusiasta anche Jack Miller:

“È fantastico: il nostro sport crescerebbe molto. Sono sicuro che qualche pilota vuole diventare una star, quindi li potrebbe aiutare non poco.”

E voi seguite il Motomondiale? Vi piacerebbe una docuserie su questo mondo? Vi aspettiamo nei commenti!