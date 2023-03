Madame torna con il nuovo singolo “Quanto forte ti pensavo” dopo la sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Il nuovo singolo è terza traccia del suo album “L’amore”, fuori da oggi 31 Marzo e pubblicato per Sugar Music.

Il pezzo è scritto da Madame, Pablo Miguel Lombroni Capalbo (Shablo) e Vincenzo Luca Faraone per la musica ed è prodotto da Shablo e Luca Faraone.

Questo disco è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Dopo l’uscita del suo nuovo album “L’Amore”, Madame ha raggiunto un ulteriore grande traguardo: il suo primo concerto al Forum d’Assago, il 21 Ottobre l’artista sarà per la prima volta dal vivo sul grande palcoscenico dove sarà accompagnata dalla sua band. “La cosa più bella sarà organizzare lo show, ci sarà da divertirsi”, conclude Madame.

Il significato di “Quanto forte ti pensavo” di Madame

Questo brano nasce sul divano, davanti alla TV mentre Madame stava guardando per la prima volta il film Kill Bill.

“Arrivata a circa 1/4 del film, mi arriva in testa il tu tu tu e “quanto forte ti pensavo”, la canticchio e registro sul telefono la nota audio. Scrivo a Luca Faraone e ci vediamo in studio. Avevo già le prime 4 barre, le prime quartine. Lui fa dei magheggi con gli accordi e la terminiamo”.

La canzone “Quanto forte ti pensavo” di Madame parla di un amore non corrisposto e della sofferenza che ne deriva.

La protagonista della canzone, infatti, canta di quanto forte pensava alla persona amata, di quanto la ascoltava quando tornava da scuola o da un viaggio, ma anche di quanto male questa persona le faceva, fino a farla quasi soffocare

Il testo di “Quanto forte ti pensavo” di Madame

E quanto forte ti pensavo

Che quasi non respiravo

Dammi un goccio in più Maria

Non può fare così male

E quanto forte ti ascoltavo

Ogni volta che tornavi

Dalla scuola o da via

Quanto ti sai arrabbiare

E alle donne che hai amato

Ho tenuto il mio segreto

E non ho detto come mi hai odiato

Non ho detto di che sei capace

Tanto non ti avrebbero lasciato

Perché troppo innamorate

Anche io lo sono stata

Si perdona tutto ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu (uoh-oh)

Cielo blu (uoh-oh)

(La la la la la la

La la la la la la

La la la la)

E quanto forte mi pestavi

Che quasi non respiravo

Dammi un goccio in più Maria

Non può fare così male

E quanto forte ci speravo

Che quasi mi vergognavo

Dammi un colpo in più e va via

Che sai fare anche più male

E agli uomini che ho amato

Ho confessato il mio segreto

E non ho detto mai chi fosse stato

Ma che ancora lo volevo

Tanto me l’avrebbero donato

Perché troppo innamorati

E tutti quelli con cui sono stata

Io guardavo ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu (uoh-oh)

Cielo blu (uoh-oh)

(La la la la la la

La la la la la la

La la la la)

Tu sei lo specchio dell’anima mia

Che mi invecchia se guardo con odio

Quindi ti darò tutto l’amore

L’amore

L’amore

L’amore che ho

L’amore che ho

L’amore che ho

Sperando che un giorno mi libererà

E quanto forte ti pensavo

