Quentin Tarantino lascia il cinema? Ci sono domande che fanno tremare tutti i cinefili e questa è sicuramente una di quelle. E’ ormai un anno che il regista parla di questa possibilità, ovvero di appendere al chiodo il ciak e la cinepresa e mettersi a fare altro dopo il successo (l’ennesimo) di C’era una volta a…Hollywood. Ma recentemente Tarantino è tornato sulle sue dichiarazioni, spiegando quali sarebbero le ragioni che lo spingono a lasciare il cinema.

Durante un podcast in cui veniva intervistato (puoi ascoltare l’intervista qui), Tarantino ha motivato in maniera abbastanza convincente le ragioni per cui davvero potrebbe decidersi a lasciare il cinema, con queste parole:

Molti registi fanno degli ultimi film orribili. Di solito i loro film peggiori sono proprio gli ultimi. E’ stato così per la maggior parte dei registi della Golden Age, che hanno finito di fare i loro film alla fine degli anni ’60 e ’70, poi è stato così per molti registi della New Hollywood, che hanno fatto gli ultimi film al termine degli anni’80 e ’90. Quentin Tarantino

Quindi il regista sta pensando seriamente di smettere per evitare di girare a sua volta pessimi film e concludere quindi la sua carriera alla grande, mentre è ancora al vertice. C’era una volta a…Hollywood ha infatti ricevuto numerose candidature agli Oscar (tra cui Miglior Regista) ed è valso una statuetta a Brad Pitt, oltre ad averne portata a casa un’altra per la migliore scenografia.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in C’era una volta a…Hollywood

Tarantino sembra davvero terrorizzato all’idea di rovinare la sua carriera con un film (o più) sbagliato, come ha visto succedere a tanti colleghi con un palmarés di tutto riguardo, che sono crollati negli ultimi anni con film di pessima qualità.

Oltre a questo Tarantino ha parlato della sua condizione familiare cambiata rispetto a prima: il regista è infatti diventato padre e ha dichiarato che sarebbe molto meno piacevole godersi la famiglia se dovesse girare per il mondo seguendo le produzioni. Ha poi usato queste parole per descrivere una sua ipotetica situazione futura: “potrei essere un po’ più casalingo e diventare un poì più un uomo di lettere”.

Quindi, nella peggiore delle ipotesi, per godere dell’arte di Tarantino dovremo solo passare dallo schermo di un cinema alle pagine di un libro.

E tu come hai reagito alla notizia che forse Quentin Tarantino lascia il cinema? Faccelo sapere nei commenti!