La seconda stagione di “Reacher” si è conclusa ufficialmente venerdì, ed è stata tutto ciò che i fan speravano. Compreso me.

La popolare serie Amazon con Alan Ritchson, basata sui libri leggendari dell’autore Lee Child, ha riscosso un enorme successo con la prima stagione (clicca sul link per leggere la recensione).

Era ricca di azione, molto divertente, per nulla politicizzata, non si prendeva troppo sul serio e ha offerto ai fan delle serie action un’esperienza fantastica.

È stata un successo su tutti i fronti immaginabili. Ecco perché i fan erano entusiasti quando era stata annunciata la seconda stagione. Ha avuto un inizio forte, e ora che è ufficialmente conclusa, posso guardare indietro a tutta la stagione e recensirla.

La seconda stagione di “Reacher” è fantastica. La trama della seconda stagione ruota attorno ai membri della vecchia squadra di Reacher – la 110th MP Special Investigations – che sembrano essere in mezzo a una vasta e onnicomprensiva cospirazione.

Cosa c’è dietro la cospirazione? Tecnologia, affari di armamenti e funzionari governativi corrotti. Questo è quanto posso dire senza entrare nei dettagli specifici, che potrebbero rovinare l’esperienza per alcuni.

Ora, la trama è buona quanto quella della prima stagione? È una decisione che le persone dovranno prendere da sole, ma io l’ho apprezzata molto.

Come sempre, mi piace iniziare con i punti forti quando parlo di qualsiasi serie TV. C’è così tanto da apprezzare nella seconda stagione che quasi non so da dove cominciare, ma iniziamo dal fatto che non è politicizzata. Una delle parti più rinfrescanti di “Reacher” è che non ci sono lezioni di alcun tipo. Nessuna.

Gli uomini sono uomini, le donne sono donne, ci sono i buoni, sappiamo chi sono i cattivi, i buoni picchiano i cattivi, il sangue scorre e tutti tornano a casa felici.

Non devo sentire sciocchezze su opinioni politiche, diritti transgender o cose del genere. È solo divertimento alla vecchia maniera.

Ho già detto che c’è molta azione in “Reacher 2”? È praticamente il punto centrale della serie. La prima stagione seguiva Alan Ritchson che eliminava i cattivi nel ruolo del protagonista, e tutti gli otto episodi della seconda stagione sono più o meno esattamente uguali. Diciamo che c’è Alan insieme ai suoi ex colleghi.

Ci sono sparatorie incredibili, sequenze di combattimento corpo a corpo molto belle e alcune uccisioni davvero spettacolari.

Alan Ritchson si fa sempre rispettare.

Senza rovinare nulla, il finale comprende alcune sequenze di uccisioni fantastiche che mi hanno fatto venire voglia di andare in guerra io stesso.

Ritchson è affiancato da Serinda Swan, Shaun Sipos, Maria Sten nei ruoli dei quattro buoni principali e Robert Patrick interpreta il cattivo principale. I quattro hanno un’ottima chimica e amo Patrick nel ruolo del cattivo. Sinistro ogni volta che appare sullo schermo.

Devo ammettere che non sapevo molto su Swan, Sipos o Sten prima di guardare la seconda stagione di “Reacher”. Sono tutti fantastici, e devo ammettere che Swan ha del talento.

Non li conosci? Imparerai a conoscerli in questa seconda stagione.

Non posso dire molto qui sul finale per non rovinare l’esperienza di visione, ma niente è meglio di un finale davvero soddisfacente.

Uno spettatore investe ore e ore in una serie aspettandosi una ricompensa finale che renda tutto degno. Proprio come la prima stagione, anche la seconda stagione di “Reacher” non delude affatto in questo senso. I fan adoreranno il finale di Reacher 2.

Quindi, la seconda stagione di “Reacher” è una serie davvero buona per le persone a cui piace l’intrattenimento non politicizzato. Ci sono stati aspetti negativi nella seconda stagione? Per me, non c’è stato nulla che spiccasse davvero. Le scene di flashback a volte sembravano un po’ disordinate, ma è un problema molto piccolo. Va bene. È difficile immaginare una donna che combatta contro più assassini contemporaneamente in un combattimento corpo a corpo. Capisco, ma stiamo parlando di “Reacher”. L’azione dovrebbe essere un po’ esagerata. È un po’ il tono della serie, che non vuole prendersi troppo sul serio. Se la critica più grande di uno spettatore è che le scene di combattimento potrebbero essere un po’ sopra le righe, direi che Amazon ha fatto un ottimo lavoro.

Nel complesso, è stata una stagione fantastica e un ottimo modello di cosa possa essere l’eccellenza nell’intrattenimento televisivo. Gli do un solido 8 e ha tutto il mio apprezzamento.

E tu hai visto la seconda stagione di Reacher? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti qui sotto.