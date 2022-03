Alzi la mano chi non ha mai visto almeno una puntata di Gossip Girl? D’altronde si tratta di una delle serie tv più amate di sempre che ha fatto il suo debutto nel 2007 sul network The CW e, velocemente, è diventato un successo mondiale. Per ben cinque anni ha tenuto compagnia al pubblico con ben sei stagioni per un totale di 121 puntate.

Dallo scorso anno, stiamo vivendo la stagione dei reboot ed anche Gossip Girl non si è sottratto alla moda. Ovviamente i reboot non vedono lo stesso cast del lavoro originale ed, in questo caso, la storia è stata rivista in chiave moderna tanto che i più affezionati alla serie tv erano molto scettici su questa decisione. Tuttavia, si sono dovuti ricredere poiché la prima stagione del reboot di Gossip Girl è stata un successo portando con sé ascolti da record: numeri che hanno convinto HBO Max a rinnovare la produzione. Nel nuovo capitolo, di cui ancora non è noto quando inizieranno le riprese, troveremo sempre gli stessi volti della prima stagione, ovvero gli attori Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.

E forse non ci saranno solo loro, ma troveremo anche uno dei volti più iconici di Gossip Girl. Se vi parlassimo di Blair Waldorf, cosa direste? Ebbene si, l’attrice del Texas classe 1986 non si tirerebbe indietro alla possibilità di prendere parte al nuovo reboot atteso per il prossimo anno anche se, al momento, non ha ricevuto richieste ufficiali, ma Leighton Meester rivela:

I protagonisti del reboot di Gossip Girl

“Nessuno me ne ha mai parlato se non nelle interviste. Dico sempre la stessa cosa: mai dire mai”.

Inutile dirlo, le sue parole hanno acceso la speranza nei fan storici di Gossip Girl che, nonostante si siano convinti ed abbiano apprezzato il reboot, amerebbero vedere alcuni dei volti storici in questo nuovo lavoro ed è palese che Blair rappresenta uno dei personaggi più amati. Lei stessa ha visto il reboot e lo ha apprezzato, soprattutto poiché è stato riconosciuto il successo mondiale di Gossip Girl:

“Sono davvero felice che abbiano trovato un nuovo modo per farlo. E’ strano chiamarlo iconico quando ci sei dentro. E’ un evergreen. Ancora oggi le ragazze vengono da me ed io dico: ‘Wow, non eri ancora nata quando abbiamo iniziato’. E’ interessante che possa continuare ad essere qualcosa che significa molto anche per la nuova generazione. E quindi il fatto che riescano a catturare un pò di quella magia pur facendola diventare una cosa a sé è un’impresa ed è una cosa davvero bella”.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di supposizioni però il fatto che Leighton Meester non abbia chiuso la porta a questa possibilità fa ben sperare ed il pubblico si chiede se magari, nella prossima stagione del reboot di Gossip Girl, ci sarà davvero la nostra Blair Waldorf.

E tu ameresti vedere Leighton Meester nel reboot di Gossip Girl? Oppure preferiresti che la serie tv originale rimasse distaccata dal reboot? Ti aspettiamo nei commenti!