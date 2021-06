Luca è l’ultimo film Disney, ma il primo ambientato in Italia e, più precisamente, in Liguria, omaggio alla terra di Enrico Casarosa che ha diretto il film. Luca è uscito il 18 giugno 2021 su Disney+, e tratta di amicizia e di allegria, sullo sfondo marittimo di territori riconoscibili, che rendono questo film impossibile da non vedere.

Il trailer ufficiale di Luca, il nuovo film Disney ambientato in Italia

La trama

I protagonisti di questa moderna favola Disney sono Luca Paguro e Alberto Scorfano, e un oggetto speciale della nostra cultura italiana a fare da collante fra loro: la mitica Vespa.

I riferimenti alla Sirenetta si palesano fin da subito: Luca è una creatura marina che lavora in fondo al mare come guida e pastore di pesciolini. È curioso, come dimostra fin subito nel ritrovamento di oggetti terreni. Infatti, si trova giusto nella riva di Portorosso, un paesino inventato e nato dall’unione di Porto Venere e Monterosso al Mare, e che così ci pare essere una piccola e colorata città delle Cinque Terre, dove spesso gli umani perdono qualcosa che puntualmente Luca colleziona. E non è il solo: coltiva la stessa passione Alberto, anche lui a metà tra un bambino ed un essere d’acqua.

Entrambi hanno un aspetto se a contatto con l’acqua, mentre sulla terraferma assumo le sembianze di normalissimi umani. È Alberto a condurre Luca per la prima volta sulla terra, dove invece lui è di casa. È sempre Alberto a insegnargli a camminare, a fargli scoprire la gravità, il cielo, le nuvole, il sole, l’aria e tutti gli oggetti umani ritrovati in fondo al mare o chissà dove che colleziona all’interno di una torre abbandonata.

Luca insieme ai suoi amici: Giulia e Alberto

Nella torre di Alberto, Luca vede il poster della Vespa, che recita “La vespa è libertà”, perché capace di portarti ovunque vuoi, ed è così che prende avvio l’idea di assemblare i pezzi e costruirne una loro.

Per portare avanti questo progetto Luca usa una sorta di spaventapasseri marino al suo posto nella guida dei pesciolini, e disubbidisce ai suoi genitori a cui aveva promesso di non lasciare mai il mare per la terraferma.

Ma il sogno innocente di due bambini non può arrestarsi così, e i due decidono di scappare insieme alla conquista del loro obiettivo: avere una vespa tutta loro.

Nel tentativo non rimarranno soli: sulla terra fanno amicizia con simpatica ragazzina dai capelli rossi, Giulia, ossessionata dal vincere la gara ciclistica del paese contro Ercole, il presuntuoso e arrogante bullo di Portorosso.

I 3 si uniscono per un obiettivo comune: Giulia vuole vincere la gara per un riscatto personale, Luca e Alberto, invece, per vincere i soldi che gli consentiranno di acquistare la tanto desiderata vespa.

Ovviamente, però, come in ogni favola Disney che si rispetti, nessun personaggio resta fermo sulla sua posizione, ma la storia di tutti va ad intrecciarsi altrove, in una splendida storia di amicizia.

L’ambientazione e perché vederlo

Luca e Alberto mentre cercano di costruire una Vespa con mezzi di fortuna

Luca è imperdibile sotto molteplici aspetti: è una ventata di ottimismo e solarità, sullo sfondo di una storia di amicizia e solidarietà che è sempre più complesso ritrova, a maggior ragione in questo difficile periodo in cui il “distanziamento sociale” la fa da padrone.

I riferimenti italiani permettono di riabbracciare parte della nostra cultura: la Vespa e ciò che rappresenta, il gatto di nome Macchiavelli, le abitudini culinarie che ci rendono noti in tutto il mondo come la fantastica pasta al pesto, le esclamazioni di Giulia come “Santo pecorino!” e “Santa ricotta!”, il caffè espresso, e le colonne sonore a coronare il tutto come “Un bacio a mezzanotte”, “Tintarella di luna” di Mina, e l’immancabile “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” di Gianni Morandi, per citarne alcuni.

Tutti possono immedesimarsi in Luca, e ognuno di noi conserva nel suo cuore la vacanza al mare in cui ha conosciuto un ragazzino, magari più grande e spericolato come Alberto, che ci ha insegnato qualcosa di profondo, oltre a disubbidire.

Alberto, infatti, incarna le vesti di un amico vero con cui divertirsi e infrangere qualche regola, ma al tempo stesso l’animo buono di qualcuno disposto ad aiutarci pur di vederci sorridere.

Un altro motivo che dovrebbe incuriosire sia grandi che piccini a guardare il film è la sua immediata fruibilità: Luca, infatti, è stato reso disponibile fin da subito su Disney+, senza passare dai cinema che hanno finalmente riaperto dopo lunghe chiusure. Il motivo? Probabilmente l’idea di un cambio di paradigma nel vivere il cinema, un modo sicuramente più economico!

E tu lo hai già visto?

