Sono passati più di 20 anni dall’ultimo album di inediti dei Bluvertigo, ma sembra proprio che il gruppo capitanato da Morgan stia per tornare con un nuovo disco. Ad annunciarlo è stato proprio lo storico frontman della band, Morgan, che soltanto un anno fa ha fatto tanto parlare di sé sul palco dell’Ariston per la diatriba avuta con Bugo.

Ebbene, a grande sorpresa (ma con qualche avvisaglia durante lo scorso anno) i Bluvertigo tornano insieme per un nuovo album che, a quanto pare, uscirà per la primavera di quest’anno.

La reunion dei Bluvertigo per un nuovo album: ecco cosa sappiamo

Tutto ha avuto inizio con un post di Morgan su Instagram in cui chiedeva ai suoi fan di raggiungere i 3000 like per poter avere in regalo un nuovo album dei Bluvertigo. Inutile dire che il post ha raccolto più di 11mila like, perché da sempre, il sogno di tutti i fan, è di ripoter vedere insieme la formazione dei Bluvertigo.

Così Morgan ha mantenuto la sua parola e quest’oggi ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. Non ha comunicato nessuna data precisa, ma genericamente ha confermato che arriverà per la primavera del 2021. Non sappiamo ancora se si tratta di un lavoro completamente inedito, oppure di quel Tuono – Tono, tempo, suono annunciato nel 2015 e mai venuto alla luce, ma siamo sicuri che man mano che la data si avvicinerà avremo maggiori dettagli.

L’ultimo disco dei Bluvertigo, ricordiamo, è Zero, e risale al lontano 1999, un album che ha visto poi il disgregarsi della band. Zero fu visto come un album altamente sperimentale ma allo stesso tempo pop, un’ambizione molto grande per Morgan e compagnia, che non sopravvissero per poterne vedere il seguito.

Ora, a distanza di 22 anni i Bluvertigo sono pronti a tornare, una notizia davvero sconvolgente per il mondo della musica. Speriamo di avere quanto prima altre notizie al riguardo.

