Qualche tempo fa avevamo parlato di “Lift me up“, il brano di Rihanna appartenente alla colonna sonora del nuovo film dedicato alla saga Marvel di Black Panther, “Black Panther: Wakanda Forever“, divenuto in breve tempo uno dei singoli più riprodotti dalle radio americane.

Oggi siamo invece qui a presentarvi un’altra sua splendida canzone uscita ieri, venerdì 11 novembre 2022, anch’essa tratta dal sopracitato film, di cui fa da soundtrack per i titoli di coda.

Si chiama “Born Again“, è stata composta e prodotta da Rihanna insieme a The-Dream (che ha collaborato con lei anche nel suo famosissimo brano d’altri tempi “Umbrella“) ed è una ballata al pianoforte che siamo sicuri saprà conquistarvi al primo ascolto.

Significato della canzone

Come la precedente “Lift me up“, anche “Born Again” è una delicata e malinconica canzone d’amore, dedicata ad una persona perduta.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Darei il mio cuore a questo posto

Darei la mia anima o qualsiasi cosa sia necessaria

Non scapperei mai

Ho abbastanza angeli da prendere d’assalto i cancelli

Non ho paura

E vedere i coraggiosi

Non ho altro da fare

Mi manca il bisogno e questi momenti di te

Il semplice riflesso di me

Quello specchio non può cambiare la sua visione

[Ritornello]

Così, finché quei fiumi non si esauriscono, scorre attraverso di me

Ovunque tu sia, io sarò lì

Continuiamo

Rinati

[Verso 2]

Darei il mio cuore a questo posto (Darei il mio cuore a questo posto)

Darei tutta la mia anima e tutto ciò che serve

Non scapperei mai

E rivivrei tutto questo solo per vedere il tuo volto di nuovo

So che tu faresti lo stesso

Rinato

[Ponte]

Dimmi solo cosa devo fare

Morirei e tornerei indietro solo per amarti

Dimmi solo, ti supplico

Dimmi solo cosa devo fare.

–

