Riverdale è giunta alla sua sesta stagione. In Italia dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di vederla sul piccolo schermo (nell’attesa di poter assistere anche al crossover con la serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina), ma negli Stati Uniti ha già fatto il suo debutto e quindi qualcosa ci è già stato rivelato. Mi raccomando, se non volete spoiler sulla nuova stagione di Riverdale non leggete le parole che seguono poiché vi saranno diversi spoiler quindi se non volete rovinarvi la sorpresa tornare indietro e non andate oltre.

Se invece volete essere aggiornati su cosa succederà nella nuova stagione di Riverdale continuate tranquillamente la lettura, non mancheranno i colpi di scena. Il primo episodio della sesta stagione, infatti, ha lasciato senza parole i telespettatori. Prima di tutto ci troviamo a Rivervale, una città dell’orrore dove le cose macabre sono all’ordine del giorno. Ovviamente ritroviamo i protagonisti di sempre con Cheryl e le sue seguaci che praticano dei riti al fine di mettere paura ai cittadini e convincerli ad entrare nel loro business dello sciroppo d’acero.

A Rivervale viene organizzato un festival del raccolto dove il vero protagonista è Archie che vince quasi tutti i tornei in corso. Tuttavia, viene posta una trappola al ragazzo: gli viene detto che Betty è stata rapita. In realtà, Archie è stato scelto come sacrificio da offrire agli dei pagani al fine di poter avere un buon raccolto la stagione successiva. Ed è proprio Cheryl a compiere il sacrificio pugnalando a morte l’amico ed estraendo il suo cuore per mostrarlo a tutti i cittadini. Dimentichiamo le stagioni precedenti di Riverdale, d’altronde la sesta si ispira a Midsomar e a The Wicker Man, titoli cult del cinema horror. Proprio Robert Aguirre-Sacasa, showrunner della serie tv, parlando della morte di Archie rivela che:

I protagonisti di Riverdale

“Archie è un po’ come il protagonista del film. Cerca sempre di fare la cosa giusta e dice a tutti che non sono all’altezza delle aspettative. Abbiamo pensato che sarebbe stato davvero divertente vedere la città vendicarsi di lui”.

Inoltre, Robert Aguirre-Sacasa rivela una cosa molto importante, ovvero che la morte di Archie è:

“Solo l’inizio del conteggio dei cadaveri per Rivervale”.

Cosa ci aspetterà allora? Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo, grazie ai rumors provenienti dagli Stati Uniti. Nel frattempo, però, oltre la morte c’è anche la vita con Betty incinta del suo primo figlio e nuove avventure che la attendono.

E tu sei un fan di Riverdale? Ti aspettavi tutti questi colpi di scena nella sesta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!