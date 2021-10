Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina: due delle serie tv più amate dal pubblico. Purtroppo, per il magico mondo di Sabrina abbiamo dovuto dirgli addio con la quarta stagione dopo la decisione di Netflix di cancellare la serie (tuttavia c’è chi spera che presto la serie tv possa diventare un live action), mentre per Riverdale è in arrivo la sesta stagione.

Ebbene e se vi dicessimo che non è ancora tutto perduto e che forse Sabrina tornerà sul piccolo schermo protagonista proprio in Riverdale? Tenetevi forte perché sarà proprio così per la gioia degli amanti di entrambe le serie televisive. Il trailer di Riverdale 6, infatti, ci rivela che Sabrina farà parte del nuovo capitolo ed arriverà direttamente dal suo magico mondo per un crossover unico tra Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, proprio sulla falsa riga di quello che avviene nei fumetti dove i due mondi si incrociano spesso. Sabrina arriverà a Riverdale per dare una mano a Cheryl, alle prese con un importante incantesimo.

Sabrina, la protagonista della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina

Purtropo sarà solo una guest star e la troveremo, quindi, solo nel quinto episodio e non sarà una presenza costante come si sperava. Ovviamente sarà sempre l’attrice Kiernan Shipka a vestire i panni di Sabrina Spellman anche in questa occasione. Tuttavia, ad attirare la curiosità è il modo in cui Sabrina arriverà a Riverdale. Chi ha seguito Le terrificanti avventure di Sabrina ricorderà bene che la serie tv è terminata con l’addio della ragazza che si è sacrificata per salvare Greendale (la sua città) ed i suoi cari. Cheryl riuscirà a chiamarla dall’oltretomba per farsi aiutare? Non ci resta altro che aspettare per scoprire cosa succederà. La sesta stagione di Riverdale farà il suo debutto negli Stati Uniti a partire dal 19 novembre, mentre in Italia la potremo vedere sulle piattaforme streaming, ma presumibilmente non prima del 2022. Ancora un po’ di attesa per noi per poi poter assistere ad uno dei crossover più attesi.

E tu sei un appassionato di Riverdale e di Le terrificanti avventure di Sabrina? Cosa ne pensi di questo crossover? Ti aspettiamo nei commenti!