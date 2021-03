Pare proprio che Rocky farà ritorno sui nostri schermi grazie all’arrivo di una serie tv prequel. A dare la notizia è stato lo stesso Sylvester Stallone, protagonista del film originale che ora è impegnato in prima persona nel progetto seriale.

Proprio qualche ora fa Stallone ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto di una pagina di appunti scritti a mano del trattamento della serie tv, lasciando tutti i suoi fan piacevolmente sorpresi.

La foto condivisa dall’attore sui social racconta a sommi capi quella che è l’idea della serie tv, e grazie alla didascalia che l’accompagna, ci spiega cosa aspettarci da questo prequel.

Ecco le parole di Stallone:

Questo potrebbe essere il post più strano che abbia fatto fino ad ora. Ho iniziato a scrivere stamattina un trattamento per un prequel di Rocky destinato allo streaming. L’idea è di fare alcune stagioni da 10 episodi, per giungere al cuore dei personaggi mostrati nella loro gioventù. Ecco una piccola parte di com’è iniziato il mio processo di creativo di scrittura… Spero che il progetto andrà in porto.

Sylvester Stallone