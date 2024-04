Ormai la lista dei nuovi adattamenti in arrivo di titoli del passato si allunga sempre di più, giorno dopo giorno con nuovi lavori che ne entrano a far parte.

La novità del giorno è quella di un possibile arrivo di un nuovo adattamento su Romeo e Giulietta, uno dei cult della nostra cultura e non solo. Una storia d’amore con un risvolto drammatico che appassiona e che, ancora oggi, è in grado di attirare il pubblico e farlo emozionare. Ed ora il classico di William Shakespeare è pronto per tornare in scena, ma non sappiamo ancora con certezza se al cinema o con un adattamento teatrale. Tuttavia conosciamo già i protagonisti di questo nuovo adattamento in arrivo.

Rachel Zegler, infatti, è pronta a vestire i panni di Giulietta, mentre Kit Connor quelli di Romeo. A dare la notizia, seppure in modo non ufficiale, sono stati loro stessi tramite un post pubblicato sui loro profili social. Nella prima foto appaiono insieme, mentre il secondo scatto è una locandina di Romeo + Juliet che ci rivela che il nuovo lavoro sarà diretto da Sam Gold, mentre il produttore Jack Antonoff si occuperà delle musiche originali e Sonya Tayeh delle coreografie. L’attrice scrive che “Personalmente mi sento molto tranquilla”, stesso pensiero condiviso anche da Kit Connor. E questa locandina ci fa pensare che il nuovo adattamento di Romeo e Giulietta sarà uno spettacolo di Broadway.

Rachel Zegler ed i sette nani nel live action di Biancaneve

Nel frattempo, i due sono pronti per tornare in scena con altri impegni. Kit Connor sarà il protagonista della terza stagione di Heartstopper, mentre Rachel Zegler tornerà in scena con il live action di Biancaneve. E dopo aver ricevuto critiche a non finire per aver vestito i panni di Biancaneve, ora è pronta ad andare avanti senza lasciarsi influenzare dalle parole cattive ricevute ed è pronta a vestire i panni di Giulietta.

E tu cosa ne pensi di questo adattamento in arrivo? Ti piacerebbe se Rachel Zegler e Kit Connor vestissero i panni di Romeo e Giulietta? Ti aspettiamo nei commenti!