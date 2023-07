Solo ieri sono state rese note le modifiche che vedremo nel live action di Biancaneve, atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo anno, e già in così poco tempo le critiche sono piovute dal cielo.

C’è chi non accetta il fatto che il personaggio di Biancaneve, nel film d’animazione Disney una ragazza con la pelle bianca come la neve, sia rappresentato dall’attrice Rachel Zegler il cui sangue è un mix tra polacco e colombiano. C’è chi non accetta la decisione di non avere il principe nel live action per poter vedere una Biancaneve più indipendente. E c’è chi, invece, non accetta il fatto che i sette nani saranno diversi da quelli con cui siamo cresciuti. Purtroppo le critiche sui live action non sono certo una novità. D’altronde si decide di riportare sul grande schermo dei titoli del passato e c’è la necessità di renderli attuali per ottenere il risultato migliore possibile. Un po’ come è successo con il live action de La Sirenetta: nonostante le numerose critiche che hanno preceduto il suo debutto, alla fine è stato un vero e proprio successo in tutto il mondo tanto che si è già pronti per un sequel e per uno spin off sul personaggio di Ursula. Eppure Halle Bailey, la giovane attrice che ha vestito i panni di Ariel, era stata criticata fin dall’inizio perché, secondo la maggior parte del pubblico, Ariel non poteva essere interpretata da un’attrice di colore.

Halle Bailey nei panni de La Sirenetta

Niente di più sbagliato perchè la Bailey è riuscita in una grandissima impresa ed ha messo a tacere le numerose critiche con il suo talento. Tuttavia sa benissimo cosa si prova ad essere il bersaglio del pubblico e, per questo motivo, ha deciso di stare vicina alla collega Rachel Zegler perché chi meglio di lei può capire ciò che sta provando ora l’attrice? La nuova Biancaneve ha pubblicato un tweet sul proprio profilo con alcune sue foto da bambina e la didascalia “Spero che ogni bambino sappia che può essere una principessa, a prescindere da tutto”. Parole importanti che sono state accolte a braccia aperte da tutti i sostenitori dell’attrice, ma anche dai suoi colleghi. Tanto che anche Halle Bailey, colei che sa benissimo ciò che sta vivendo in questo periodo la Zegler, ha risposto dandole tutto l’amore necessario:

“Ti vogliamo tanto bene, sei davvero la principessa perfetta”.

Un messaggio che è piaciuto ai fan della Zegler che non smettono di essere dalla parte della loro beniamina. D’altronde l’inclusività ormai è un tema fondamentale ed è necessario capire che il tempo è andato avanti e non si vive più con gli ideali degli anni in cui sono usciti i classici della Disney. Adesso la voglia è quella di far vedere che chiunque può essere una principessa, che chiunque può seguire i suoi sogni e che soprattutto non c’è bisogno di una figura maschile al proprio fianco per sentirsi realizzata e per andare oltre i propri limiti. La Sirenetta, nonostante tutto, è riuscita ad attirare l’attenzione della critica e del pubblico, ma siamo sicuri che sarà lo stesso anche per Biancaneve. Il colore della pelle non conta, ciò che conta è la bravura dell’attrice e Rachel Zegler di talento ne ha da vendere, proprio come Halle Bailey. Sarà la volta buona che finiscono le critiche inutili? Non ci resta altro che aspettare e vedere se i messaggi delle attrici riusciranno a fare effetto.

E tu cosa ne pensi della decisione di scegliere Rachel Zeigler come Biancaneve? Sei dalla parte di questi live action moderni o preferisci i classici della Disney? Ti aspettiamo nei commenti!