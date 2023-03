HBO ha diffuso un trailer con cui ha annunciato che il prossimo documentario Music Box sarà incentrato sul cantautore e chitarrista statunitense Jason Isbell e si intitolerà “Running With Our Eyes Closed”. Il lungometraggio è stato diretto da Sam Jones e parlerà anche delle fasi di creazione dell’album Reunions pubblicato nel Maggio 2020.

Il progetto di documentari prodotto da HBO è nato nel 2021 e ha già raccontato aspetti inediti delle vite di alcuni famosi artisti, come ad esempio Kenny G e Alanis Morissette, nonché un interessante approfondimento sul festival musicale “Woodstock ‘99”.

Il documentario riprende il nome di una celebre canzone di Isbell contenuta nel disco “Reunions”.

Jason Isbell e la sua band, i 400 Unit, si stanno inoltre preparando a pubblicare un altro nuovo album, dal titolo “Weathervanes” la cui uscita è prevista per il prossimo Giugno. Come brano apripista del progetto discografico, i 400 Unit da poco condiviso il singolo “Death Wish” rilasciato il mese scorso.

Spiegazione del trailer di “Running With Our Eyes Closed”

Il documentario sarà presentato in anteprima su HBO il 7 Aprile. Nel trailer di presentazione si lascia intuire come il quattro volte vincitore del Grammy racconti la sua vita dalla sua infanzia nell’Alabama rurale per poi trattare la lotta contro l’alcolismo durante il suo periodo con la band Drive-By Truckers.

La narrazione si sposta poi all’attualità, descrivendo il suo matrimonio e sottolineando quanto la musica sia stata e sia tuttora importante nella sua vita.

Per Isbell la musica è lo sbocco della sua abilità artistica e il conforto nei momenti di difficoltà. Il documentario è descritto come uno sguardo intimo sulla vita, l’amore e la perseveranza.

Nel filmato vedremo interviste con il cantautore, sua moglie Amanda Shires e altri artisti come Chad Gamble, Sadler Vaden, Jimbo Hart, Derry DeBorja, Patterson Hood, Dave Cobb.

E tu cosa ne pensi del trailer “Running With Our Eyes Closed”? Scrivi un commento!