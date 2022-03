Russian Doll è una serie televisiva statunitense, uscita nel 2019, ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland che ha fatto il suo debutto su Netflix con la prima stagione formata da otto episodi.

La protagonista Nadia (interpretata dall’attrice Natasha Lyonne) entra in un circolo vizioso e misterioso partecipando, ogni giorno, alla stessa festa del suo compleanno che poi la porta alla morte, sempre in modi diversi, salvo poi svegliarsi il giorno dopo illesa ed in salute, pronta a rivivere la stessa giornata. Una black comedy che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Lo scorso anno Netflix aveva annunciato che ci sarebbe stata una seconda stagione attirando l’attenzione dei telespettatori che aspettavano con ansia novità. Purtroppo, però, il tempo è passato. È sufficiente pensare che sono passati già tre anni dalla prima stagione e, per questo, sembrava strano che Netflix avesse preso così tanto tempo prima di rilasciare un nuovo capitolo.

La protagonista di Russian Doll

Tuttavia finalmente ci sono delle novità e Russian Doll 2 ha una data di uscita che è stata annunciata direttamente dalla piattaforma di streaming con un teaser dove possiamo vedere qualche scena inedita della nuova stagione di Russian Doll. Ad esempio vediamo Nadia che si trova su una metropolitana mentre fa un viaggio assurdo per poi uscire da una tomba in un cimitero, cadere e precipitare giù da una scalinata. Un evento più strano dell’altro con la ragazza che, ormai, si è rassegnata alle strane cose che le succedono così come rivela ad un’amica mentre bevono in un bar. E quando è attesa la nuova stagione di Russian Doll? È presto detto, la data tanto attesa è quella del 20 aprile. Tenetevi pronti a seguire le nuove avventure di Nadia e di Alan (interpretato dall’attore Charlie Barnett) che ora si troveranno ad affrontare assurdi episodi nella loro vita con delle new entry nel cast come Annie Murphy e Sharlto Copley.

La trama di Russian Doll 2

Scoprendo un destino ancora peggiore della morte senza fine, questa stagione vede Nadia e Alan scavare più a fondo nel loro passato, attraverso un portale temporale inaspettato situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. All’inizio vivono questa come un’avventura intergenerazionale in continua espansione, che abbraccia un’era, ma presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe significare più di quanto si aspettassero e, insieme, devono cercare una via d’uscita.

