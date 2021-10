Il nuovo album di Salmo è Flop. No, non è come immaginate: non è un flop nel vero senso della parola, anzi è tutto il contrario. Semplicemente Flop è il titolo del nuovo disco del rapper che è uscito oggi, venerdì 1 ottobre e che era stato anticipato dalle parole di Salmo che affermava, ovviamente in modo ironico:

“E’ il mio peggior album di sempre”.

E Flop arriva a tre anni di distanza dal grande successo di Playlist, l’ultimo album che ha ottenuto ben sei dischi di platino. Ovviamente conosciamo il rapper sardo e non è certo una novità il fatto che faccia determinate cose per attirare l’attenzione. È sufficiente pensare che per promuovere il disco uscito oggi ha finto di essere stato investito a Milano e non sono mancate, ovviamente e giustamente, le critiche. In Flop ritroviamo il Salmo in grado di mescolare il rap, il rock, l’elettronica ed il pop. L’album si interroga sul tema del fallimento: un tema che spesso viene considerato come un tabù, soprattutto nel mondo dello spettacolo poiché il fallimento è una delle più grandi paure di ciascun artista. Nella vita professionale la cosa che conta maggiormente è prevalere, battere la concorrenza e fare successo alla continua ricerca della perfezione e della fama. Mentre Salmo vuole farci capire che non ci deve essere la paura di fallire, che si tratta di una cosa normale anche se, ovviamente, non è il suo caso con questo ep. Flop contiene 17 brani inediti e vede il rapper duettare in canzoni con Marracash, Gue Pequeno, Noyz Narcos e Shari.

Il rapper Salmo

La tracklist di Flop di Salmo

Antipatico Mi sento bene Criminale Ghigliottina In trappola La chiave Kumite Che ne so YHWH Hellvisback 2 A Dio Fuori di testa Marla L’angelo caduto Vivo Flop! Aldo ritmo

Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora di poter ascoltare i nuovi brani dal vivo. Per il momento, sappiamo che Salmo si esibirà il 3 luglio 2022 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), mentre il 6 luglio sarà la volta dello stadio San Siro di Milano.

E tu hai già sentito l’album Flop? Quale brano della tracklist preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!