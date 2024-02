Terminata la prima serata del Festival di Sanremo 2024 con l’esibizione di tutti i 30 cantanti è arrivata anche la prima classifica della gara. I brani sono stati votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web.

All’esito del risultato complessivo della votazione è stata stilata una classifica delle 30 canzoni eseguite nella serata, Amadeus e Marco Mengoni hanno infatti comunicato al pubblico le prime 5 posizioni in classifica:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta gold

Sanremo 2024 classifica prima serata: un riassunto delle esibizioni

Un ritmo serrato, poche pause, nessun monologo e un cantante dopo l’altro. La prima ad esibirsi è stata Clara che nonostante la giovane età ha cantato egregiamente la sua “Diamanti Grezzi” subito dopo di lei Sangiovanni che quest’anno ha portato sul palco un brano nostalgico in “Finiscimi” infatti buca lo schermo con lo sguardo finale per chiedere scusa.

Fiorella Mannoia mostra poi eleganza e raffinatezza cantando le donne in “Mariposa”, La Sad invece scuote la platea a colpi di creste con “Autodistruttivo”, Irama si lascia trasportare dall’emozione con la sua “Tu No”, Ghali canta “Casa Mia” dalla tematica importante.

Uno dopo l’altro tocca ai Negramaro che si immergono nell’atmosfera nostalgica di “Ricominciamo Tutto”, dopo di loro è il turno di Annalisa che porta il primo tormentone di questo Festival con “Sinceramente”, Mahmood non si capisce come riesca sempre a essere sempre perfetto e “Tuta Gold” è già una hit,

Diodato incanta tutti con “Ti muovi” il brano più orchestrale di quest’edizione, Loredana Berté dimostra con “Pazza” come il rock non abbia età con tanti applausi dalla sala stampa. Alessandra Amoroso molto seria e concentrata porta in gara un pezzo molto sanremese, Geolier al suo primo Festival elegantissimo convince con il napoletano di “I p’me Tu p’te”, Angelina riempie il palco con “La Noia”, Il Volo stupisce la platea presente ma anche il pubblico a casa con il loro “Capolavoro” e BigMama si merita senza dubbio gli applausi del pubblico con la sua “La rabbia non ti basta”, i Ricchi e Poveri invece sono una gran sorpresa e con “Ma non tutta la vita” fanno ballare il teatro.

Emma canta “Apnea” e lascia tutti senza parole, dopo di lei tocca al duo Renga Nek che con le loro voci stupiscono il pubblico, tocca poi a Mr. Rain che riprova l’effetto sorpresa con le “Due altalene” sul palco puntando al risultato dell’anno scorso o forse di più.

I Bnkr44 parlano alle generazioni più giovani e Gazzelle con il suo stile inconfondibile non è da meno. Il più iconico nella serata di ieri è stato senza dubbio Dargen D’amico che porta sul palco una canzone con i fiocchi e uno stile inconfondibile. Una gran sorpresa anche Rose Villian che canta “Click boom!” e fa ballare il pubblico. I Santi Francesi cantano “L’amore in bocca” e provano la carta sex appeal e Fred De Palma porta la carica sul palco con “Il cielo non ci vuole”.

Gli ultimi tre sono artisti in gara sono stati: Maninni, che alla sua prima partecipazione sanremese porta a casa il risultato. Alfa che tra gli ultimi incita a vivere ogni momento, senza limiti e infine tocca a Il Tre che canta “Fragili” e si merita un grande applauso.

E tu cosa ne pensi della classifica della prima serata di Sanremo 2024? Lascia un commento!