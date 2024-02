Nella serata del Festival di Sanremo del 7 febbraio 2024 Giovanni Allevi è stato uno degli ospiti saliti sul palco. Tornato ad esibirsi dopo quasi due anni dal suo ultimo concerto, con il nuovo brano Tomorrow.

Il pianista, nonostante la malattia, non ha mai smesso di comporre e ora finalmente ha potuto riprendere in mano la sua carriera.

Sanremo 2024 Giovanni Allevi: il monologo

Allevi ha raccontato dal palco dell’Ariston della sua esperienza:

“Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare”.

Nelle difficoltà ha anche trovato una parte positiva:

“Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Non molto tempo fa durante un concerto in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota. Mi sono sentito mancare. Eppure quando ero agli inizi ho fatto concerti davanti a 20 o 30 persone ed ero felicissimo. Oggi dopo la malattia non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone”.

E poi ha aggiunto:

“Purtroppo il meloma che ho è una neoplasia cronica quindi non si vince mai questa battaglia. Infatti non sono qui per festeggiare nulla e allora cosa significa la mia presenza qui? La gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno qualche mese fa, mentre facevo le flebo, mi avesse detto che sarei stato qui a Sanremo a parlare con voi non ci avrei creduto”.

Allevi poi pensa già alle prossime settimane, sbilanciandosi sulla possibilità di tornare in tour nonostante la malattia andata a colpire proprio la capacità di suonare il pianoforte, Proprio per questo è nata l’esigenza di elaborare un tour piuttosto breve con date distanziate. Al seguito del grande pianista anche un team di medici pronti ad agire in caso di mal di testa o tremori alle dita che terranno costantemente monitorato Allevi.

