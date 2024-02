John Travolta al Festival di Sanremo è diventato ufficialmente un caso. Dopo le enormi critiche da parte del pubblico e da numerosi addetti ai lavori, questa mattina arriva la notizia del cachet dell’attore di Pulp Fiction e Grease: secondo l’Adnkronos, Travolta avrebbe ricevuto 200mila euro dall’organizzazione del Festival, e di uno sponsor occulto, un noto marchio di scarpe di cui l’attore è già testimonial, che gli avrebbe assicurato un milione di euro.

Alle spese ufficiali, poi, andrebbe aggiunta anche la trasferta: l’attore sarebbe arrivato da Nizza con il suo aereo privato. Dulcis in fundo, lo stesso attore, dopo lo sfogo in diretta con il lancio del cappellino da papera prima del Ballo del Qua Qua, non avrebbe dato la liberatoria per diffondere il video del siparietto che, come ammesso dallo stesso Fiorello, è stata una ‘gag venuta male’.

Quindi sorge spontanea la domanda del pubblico che si chiede se un ospite internazionale e noto a tutti come John Travolta non potesse essere impiegato diversamente all’interno della kermesse canora evitando così le polemiche di oggi.

Sanremo 2024 John Travolta: il video del ballo del Qua Qua rimosso da RaiPlay

Dal tutorial di tutti i balli dei suoi film fino al ridicolo “ballo del qua qua” con Amadeus e Fiorello che ha scatenato un putiferio sui social. Ma è stato lo stesso attore ad aver reagito male, come confermato da Eleonora Daniele che nella puntata odierna di Storie Italiane ha spiegato di non avere l’autorizzazione a mandare in onda quel siparietto.

Nel frattempo, il video non è più disponibile su RaiPlay, a meno di non riguardare tutta la puntata in replica

Altra questione è quella relativa alla pubblicità occulta. Le avete viste tutte quelle inquadrature totali per esaltare le sneakers, no? Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera John Travolta, che di quelle scarpe è testimonial, sarebbe stato pagato un milione di euro dalla sua azienda e questo avrebbe in un certo modo permesso al Festival di “abbassare” le spese ufficiali. Cifre enormi per uno spettacolo che dire imbarazzante è dire poco.

