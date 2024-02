L’ospite della puntata di ieri sera di Sanremo 2024 è stato Russell Crowe che durante l’intervista sul palco dell’Ariston ha commentato la notizia del suo collega di Hollywood salito su quello stesso palco la sera prima che tanto ha creato scalpore.

John Travolta infatti si è reso protagonista di una delle gag più agghiaccianti che Sanremo abbia mai concepito. I fatti sono noti, al centro della questione c’è il “Ballo del Qua Qua” improvvisato da Travolta, Amadeus e Fiorello che non è piaciuto né al pubblico né tantomeno a Travolta, che ha infatti scelto di non firmare la liberatoria sulla trasmissione delle immagini affinché quella gag resti confinata lì e non venga trasmessa mai più.

Da qui il nervosismo di Amadeus il giorno dopo attento a non fare un passo falso nei confronti di Crowe.

Sanremo 2024 Russell Crowe: il commento dell’attore sulla gag di John Travolta

Durante la terza serata, quando l’attore del “Gladiatore” arriva sul palco e canta insieme alla sua band, la paura di dire o fare la cosa sbagliata è tangibile, almeno fino a quando Teresa Mannino non ricorda a Crowe delle sue origini italiane e inizia a fare i nomi di tanti suoi colleghi che, a differenza sua, hanno dei cognomi chiaramente italiani. Come DiCaprio, Al Pacino, De Niro e tra questi anche lo stesso John Travolta.

È lo stesso Crowe poi a fare il gesto del Ballo del Qua Qua e dire, rivolto al pubblico, “what the f*ck”, un’espressione che in inglese potrebbe essere tradotta con «ma seriamente?».

Il dubbio però rimane, poiché non è chiaro a chi fosse rivolta, però, quella locuzione, a John Travolta per la figuraccia o agli autori di Sanremo per averlo messo in quella situazione?

Amadeus e il pubblico da casa hanno però capito che il riferimento fosse rivolto al collega attore. Lo stesso presentatore infatti si è affrettato a dare il cinque all’attore e a ridere alla sua battuta anche se probabilmente non conosceremo mai la verità.

