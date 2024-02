Primo e secondo appuntamento di Sanremo 2024 andato in onda, ora tocca alla terza serata e alla sua scaletta.

Ecco intanto la seconda classifica provvisoria dei cantanti in gara:

Geolier – I p’ me tu p’ te

Irama – Tu no

Annalisa – Sinceramente

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Secondo il monitoraggio di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, la seconda serata ha quasi raddoppiato il volume delle interazioni totali raccolte sui social media dai cantanti in gara: erano state 2 milioni e 965mila in occasione dell’avvio del Festival, e sono diventate 5 milioni e 596mila.

A ricevere le quote più sostanziose di questo bottino ci sono: Annalisa (690.418), Mahmood (589.763), Ghali (che pur non essendosi esibito ha ben dialogato con la community e portato a casa 533.254 interazioni), Emma (500mila) e Irama (480.994).

Tra gli artisti, la crescita maggiore in termini di follower è stata registrata ancora una volta da Geolier (27.689, che si aggiungono ai 53.578 arrivati dalla prima serata, anche in questo caso quasi del tutto su Instagram e per una quota minore di 3.500 su TikTok, Mahmood (+26.437, divisi principalmente tra Instagram – 16.170 e TikTok – 9.700) e Annalisa (+24.838, quasi tutti su Instagram). Tengono la corsa anche Clara (+21.578) e Angelina Mango (+19.807).

Sono, invece, minime le variazioni nelle community di Sangiovanni (+281), Francesco Renga (+962), Maninni (+940) e Fred De Palma (+1.292).

La scaletta della terza serata di Sanremo 2024

I cantanti e gli abbinamenti in ordine di uscita

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr. Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato da The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga e Nek

La Sad presentati da Geolier

Gli ospiti

Stasera al fianco di Amadeus come co-conduttrice ci sarà Teresa Mannino. Il meccanismo rimarrà lo stesso della seconda serata: i cantanti che non si sono esibiti saliranno sul palco presentati dagli altri quindici artisti. Saranno il pubblico con il televoto e la giuria delle radio a votare.

Arriveranno i superospiti Russell Crowe che si esibirà con la sua blues band, Gianni Morandi e Eros Ramazzotti con il quale potremo festeggiare i 40 anni di “Terra Promessa”. Ci saranno anche Sabrina Ferilli, che presenterà la fiction “Gloria”, e Edoardo Leo, che presenterà la fiction “Il clandestino”. Piazza Colombo sarà illuminata da Paola & Chiara e Bresh sarà sulla Costa Smeralda. Ci sarà un momento dedicato alle morti sul lavoro con Paolo Jannacci e Stefano Massini.

L’orario di partenza sarà alle 20.40 in diretta. E quello in cui potremmo andare a dormire? Largo alle scommesse, ma probabilmente non prima dell’1.30 di notte.

