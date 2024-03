Scream è un successo cinematografico e televisivo che è stato creato da Wes Craven e che, al momento, ha all’attivo sei film ed una serie tv.

Il protagonista è un serial killer che va in giro travestito con un costume di Halloween e che cerca di uccidere Sidney Prescott e tutte le persone che fanno parte della sua vita. Ogni film, infatti, inizia con un omicidio o un’aggressione per poi arrivare alla fine a rivelare l’identità del killer ed il suo scontro con la protagonista. Il settimo capitolo di Scream è in arrivo ed è pronto a portare con sé molte novità. Una tra tutte, l’addio di Jenna Ortega: nonostante si pensasse fosse pronta ad andare avanti dopo l’evoluzione del suo personaggio, purtroppo non sarà così. Pare, infatti, che l’attrice nota per aver vestito i panni di Mercoledì Addams abbia chiesto un cospicuo aumento di salario rispetto a quanto prendeva nei capitoli precedenti passando da una cifra a cinque zeri ad una a sei zeri arrivando, così, a parlare di milioni di dollari.

Proprio la stessa cosa che era successo per Neve Campbell che ha abbandonato Scream prima della sesta stagione proprio a causa di una disputa salariale. I rumors dello scorso novembre parlavano di come il team di Scream fosse pronto a concedere un aumento di stipendio all’attrice pur di farla tornare a vestire i panni di Sidney Prescott. Ed infatti Neve Campbell è pronta per tornare sul set di Scream 7 e a darne la notizia è stata l’attrice stessa tramite un messaggio sui suoi profili social. Queste le sue parole:

Neve Campbell sul set di Scream

“Ciao a tutti. Sono così entusiasta di annunciare questa notizia! Sidney Prescott sta tornando! È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me, non è mai svanito. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta! Beh, in realtà potrei. Mentre sono stata così incredibilmente fortunata a fare questi film con il maestro dell’horror Wes Craven e il meraviglioso talento di Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico fare uno di questi film con Kevin Williamson alla guida. E ora sta succedendo, Kevin Williamson dirigerà Scream 7! Questo è sempre stato il suo bambino ed è la sua mente brillante che ha sognato questo mondo. Kevin non è solo un’ispirazione come artista ma è un mio caro amico da tanti anni. Ai fantastici fan di Scream: spero che siate emozionati quanto me. Ci vediamo sul set Kevin Williamson!”.

Scream 7, infatti, sembrava non avesse tutte le carte in regola per essere un successo, ma ora le cose sono pronte per cambiare. Oltre al ritorno di Neve Campbell, infatti, assisteremo anche a Kevin Williamson come regista, ovvero colui che si era occupato dei primi due capitoli di Scream ed anche del quarto. Infatti Kevin Williamson ha commentato il post della collega:

“Sono passati quasi 30 anni dal mio primo script, Scream, che è stato diretto dal leggendario Wes Craven. Non avrei mai predetto quello che sarebbe diventato. O che avrei diretto il settimo capitolo del franchise. Sono pieno di gratitudine ed entusiasmo, e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con Neve e l’intera famiglia di Scream mentre riportiamo in scena Sidney Prescott nel prossimo capitolo della saga di Scream”.

Non ci è dato sapere se, alla fine, abbiano davvero concesso un aumento salariale all’attrice, ma la cosa più importante è che sia pronta per tornare.

E tu hai già visto Scream? Cosa ne pensi del ritorno di Neve Campbell sul set della settima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!