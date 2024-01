Selena Gomez è una cantante ed attrice degli Stati Uniti classe 1992. Debutta fin dalla più tenera età nel mondo della tv per poi diventare, con il passare del tempo, uno dei nomi più amati e seguiti a livello mondiale.

La sua bellezza, il suo talento ed il suo carattere, infatti, le hanno permesso di diventare una delle donne più apprezzate sia a livello musicale sia a livello di recitazione. E’ stata protagonista di film come Another Cinderella Story, Monte Carlo, Spring Breakers – Una vacanza da sballo, Cattivi vicini 2 fino a I morti non muoiono ed Un giorno di pioggia a New York per citarne alcuni. Ed ora è pronta per tornare a vestire i panni dell’attrice in un progetto molto importante ed atteso con ansia dal pubblico e dalla critica. La bella Selena, infatti, interpreterà Linda Ronstadt in un film biografico in arrivo. A darne la notizia è Variety che, come sempre, è in prima linea quando si tratta di confermare rumors che girano da giorni.

A dire il vero anche la Gomez lo aveva anticipato, ma a modo suo. Qualche giorno fa, infatti, sul suo profilo Instagram aveva pubblicato una storia con Simple Dreams, il libro di memorie della Ronstadt che è uscito nel 2013 però nessuno aveva pensato che, presto, proprio lei avrebbe vestito i panni della donna, si pensava semplicemente fosse una sua lettura di questi giorni. Il biopic musicale è ancora in fase di pre produzione ed infatti per il momento non conosciamo chi altro prenderà parte al cast oltre Selena Gomez. Sappiamo, però, che i produttori saranno John Boylan e James Keach, due nomi che hanno conosciuto davvero bene la leggenda della musica.

Linda Ronstadt e Selena Gomez

Boylan, infatti, era il suo manager, mentre Keach è stato il produttore di Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, documentario uscito nel 2019. E la scelta di Selena Gomez per vestire i suoi panni si è confermata la scelta giusta complice anche le origini messicane di entrambe le donne. Per chi non la conoscesse, anche se è molto difficile, Linda Ronstadt è stata una vera leggenda della musica country e latina tanto che, nel corso della sua carriera, ha vinto 11 Grammy ed è stata premiata sia dalla Latin Recording Academy sia dalla Recording Academy con il Lifetime Achievement Award fino al ritiro dalla scena musicale nel 2012 a seguito di alcuni problemi di salute.

La data di uscita del biopic su Linda Ronstadt ancora non è stata resa nota, ma senza ombra di dubbio rappresenterà un importante traguardo per Selena Gomez che sta consolidando sempre di più la sua carriera da attrice, oltre che quella di cantante. Ed anche la sua vita privata pare che vada a gonfie vele ora che ha finalmente trovato la felicità e l’amore al fianco di Benny Blanco, produttore discografico con cui ha ufficializzato la sua storia d’amore solo lo scorso dicembre.

E tu sei un fan di Selena Gomez? La seguirai nei panni di Linda Ronstadt nel biopic in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!