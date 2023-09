Questa notte è andato in scena un appuntamento importante. Al Prudential Center di Newark, infatti, si sono tenuti gli Mtv Video Music Awards, meglio conosciuti semplicemente come Mtv Vma, che sono giunti alla loro 40 esima edizione.

Gli Mtv Vma sono andati in onda lo stesso nonostante lo sciopero che sta coinvolgendo attori e sceneggiatori di Hollywood ed, infatti, è stato uno dei pochi eventi che sono andati in scena. Presentato per il secondo anno consecutivo da Nicki Minaj (conduttrice e performer), ha lasciato spazio anche ad altri nomi importanti alla conduzione come quelli di Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio. Emily Ratajkowski, French Montana e GloRilla. Senza dubbio è stata una notte magica per i Maneskin che hanno conquistato il primo posto nella categoria Best Rock grazie al loro singolo The Loneliest. Si tratta di un appuntamento atteso con ansia non solo per i premi che assegna ad artisti amati a livello internazionale, ma anche per rifarsi gli occhi e giudicare, nel bene e nel male, i look di tutte le star che hanno calpestato il famoso tappeto rosso. Senza ombra di dubbio la regina della serata è stata Selena Gomez, cantante del Texas classe 1992, che con il suo abito rosso di Oscar de la Renta e con i suoi vedo – non vedo, con le gambe scoperte ed alte scarpe di Jimmy Choo in tinta ha affascinato tutti grazie alla sua sensualità.

Secondo posto per Olivia Rodrigo: la giovane cantautrice ed attrice della California classe 2003 si è presentata con un abito di Ludovic de Saint Sernin che la faceva splendere nel vero senso della parola visto che il vestito è stato realizzato con 150mila cristalli Swarovski, il tutto abbinato a sandali con plateau di Roger Vivier. Medaglia di bronzo per Cardi B, rapper di Washington classe 1992, che si è presentata con un look personalizzato da Dilara Findikoglu, designer di origini turche, con un abito creato da centinaia di fermagli per capelli in metallo, un abito lungo fino al pavimento che “prende spunto” da un miniabito dello stesso brand che abbiamo visto in passerella per la collezione autunno – inverno 2023. Ed infine, spazio anche per Taylor Swift: la cantautrice della Pennsylvania classe 1989 ha optato per un look total black firmato Versace ed abbinato a gioielli in oro ed argento.

Olivia Rodrigo Cardi B

Passiamo ora ai look bocciati degli Mtv Vma 2023. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Il mondo virtuale ha bocciato il look di Doja Cat: la rapper di Los Angeles classe 1995 ha scelto un abito audace di Ap0cene con décolleté con la punta trasparenti, braccialetti in argento ed un trucco che non passa inosservato con ombretto bianco e sopracciglia sottili ed arcuate. Bocciato anche l’outfit di Karol G: la cantautrice della Colombia classe 1991 ha optato per l’etichetta francese Ashi Studio, ma il suo look è stato trovato un po’ fuori contesto con le troppe trasparenze. Per lo stesso motivo, non ha convinto neanche Tinashe: la cantante del Kentucky classe 1993 ha sfilato in Stella McCartney con scarpe di Giuseppe Zanotti, ma non è piaciuto per il niente il suo vedo e non vedo perché, al contrario della collega, lei non indossava neanche la biancheria intima, ma ha coperto le parti intime solo con dello scotch nero.

Doja Cat Karol G Tinashe

E tu hai seguito la serata degli Mtv Vma 2023? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!