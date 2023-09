Uno dei contenuti che, nell’ultimo periodo, sta avendo un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica è quello che parla di case da sogno. Come non pensare a Selling Sunset che, dato l’enorme successo, presto vedrà la settima stagione arrivare sul piccolo schermo?

Ed oltre Selling Sunset c’è un titolo che, se possibile, è in grado di far sognare ancora di più i telespettatori. D’altronde chi non ama vedere dimore immense e lussuose in zone meravigliose come quella di Los Angeles? Si tratta di Selling the Oc che, al momento, ha all’attivo due stagioni con gli ultimi otto episodi che hanno fatto il loro debutto su Netflix solo pochi giorni fa. Come si può dedurre dal titolo, il reality ci fa vedere meravigliose case nella zona di Orange County che i più, siamo sicuri, conoscono grazie alla serie tv The Oc. A piacere è proprio il fatto che vediamo gli agenti immobiliari al lavoro, ma al tempo stesso non mancano amicizie, amori e drama, elementi essenziali per attirare l’attenzione del pubblico.

E visto che la seconda stagione di Selling the Oc è appena uscita, i telespettatori si continuano a fare una domanda, come è giusto che sia. Gli otto episodi usciti pochi giorni fa coincideranno con gli episodi conclusivi oppure ce ne saranno di nuovi? Sappiamo che Netflix è al costante lavoro per tenere viva l’attenzione dei suoi abbonati e per non perderne altri, dopo la grave perdita subita all’inizio dello scorso anno. Per questo motivo, quando un titolo piace davvero tanto a livello mondiale si cerca di portarlo avanti e di non deludere i telespettatori. Ed ecco che, ovviamente, anche Selling the Oc è stata rinnovata ed avrà la sua terza stagione. La conferma arriva proprio dal colosso di streaming.

Il cast di Selling the Oc

Al momento, ovviamente, non ci è dato sapere molto per quanto riguarda la terza stagione di Selling the Oc. Non c’è ancora una data di uscita sul piccolo schermo per il terzo capitolo. Ma forse possiamo provare ad immaginare quando farà il suo debutto. La seconda stagione è stata presentata nell’agosto del 2022 ed è arrivata sulla piattaforma di streaming il settembre dell’anno successivo. Quindi se si prosegue in questo modo, è probabile che la terza stagione di Selling the Oc arriverà su Netflix entro la fine dell’estate del prossimo anno o, al più tardi, all’inizio dell’autunno. Cosa dire per quanto riguarda il cast? Sembra probabile che tutti i nomi presenti nella seconda stagione ci saranno anche nel nuovo capitolo. Spazio, quindi, a Jason e Brett Oppenheim, ad Alexandra Hall, ad Alexandra Rose, ad Ali Harper ed a Lauren Shortt per citarne alcuni.

Anche se Brett Oppenheim ha lasciato l’Oppenheim Group per iniziare la propria attività di mediazione, pare che non dirà del tutto addio al reality e che continuerà a fare delle breve apparizioni nello show. Ed ovviamente è molto plausibile credere che nel cast di Selling the Oc terza stagione ci saranno nuovi nomi, proprio come è accaduto con l’arrivo di Ali Harper nella seconda stagione. Se non hai ancora avuto modo di vedere la seconda stagione di Selling the Oc non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. La seconda stagione si è chiusa con diversi punti interrogativi che, molto probabilmente, verranno risolti nel terzo capitolo. Ad esempio, Alex Hall e Tyler Stanaland hanno o non hanno una storia d’amore? Ali Harper riuscirà ad ottenere la licenza immobiliare in California e potrà, così, unirsi ufficialmente all’Oppenheim Group? Le amicizie che hanno subito uno stop negli ultimi episodi riprenderanno o saranno finite del tutto? Molte domande che hanno lasciato i telespettatori con molta curiosità e che verranno risolte nei nuovi episodi.

E tu hai già avuto modo di vedere la seconda stagione di Selling the Oc? Cosa ti aspetti dal terzo capitolo in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!