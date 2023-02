Sex Education è una serie tv britannica che è stata creata da Laurie Nunn e che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019. All’attivo ha, al momento, tre stagioni per un totale di 24 episodi, ma c’è grande attesa per il quarto capitolo che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo a breve portando con sé novità importanti.

I protagonisti di Sex Education sono Otis e Maeve, due studenti delle scuole superiori che decidono di avviare consulenze sessuali improvvisate nel loro liceo. Proprio ieri sono andati in scena i BAFTA 2023 (qui i look promossi e quelli bocciati), vale a dire gli Oscar inglesi e ad attirare l’attenzione è stata anche una delle protagoniste di Sex Education, ovvero Emma Mackey che ha vinto il premio nella categoria Miglior stella emergente. Inutile negarlo, la giovane ragazza è diventata un volto noto a livello mondiale dopo aver vestito i panni di Maeve Wiley e Sex Education le ha permesso di iniziare una carriera degna di nota. Ed ora l’attrice è pronta ad andare oltre, salutando la serie tv che l’ha resa famosa. La quarta stagione di Sex Education coinciderà, appunto, con l’ultima stagione per il suo personaggio. Lo ha rivelato lei stessa durante un’intervista con Radio Times dove ha affermato:

“Quinta stagione? Ho finito la quarta appena la scorsa settimana! No non credo che sarò nella quinta stagione. Ho già detto addio a Maeve”.

Una scena di Sex Education

Certo, questa notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno poiché già da un po’ di tempo circolavano rumors su un possibile addio di Maeve alla serie tv poiché la stessa Emma Mackey aveva già rivelato come, nella nuova stagione, il suo personaggio avrebbe avuto un ruolo marginale rispetto a come eravamo stati abituati nelle stagioni precedenti:

“La sua presenza sarà più sporadica perché abbiamo a che fare con più personaggi. Quindi non ci sarà in modo così consistente”.

Ora le riprese di Sex Education 4 sono ufficialmente finite ed il suo addio è diventato una certezza. Tuttavia il suo addio a Sex Education non coinciderà di certo con la fine della carriera per Emma Mackey. Al contrario, l’attrice è attesa da progetti molto importanti. Uno fra tutti? Quest’anno la troveremo tra i protagonisti del film Barbie di Greta Gerwig dove affiancherà star dal calibro di Margot Robbie e di Ryan Gosling.

