Solo qualche settimana fa, Camila Cabello e Shawn Mendes hanno attirato l’attenzione del pubblico poiché hanno rivelato che la loro storia d’amore era giunta al capolinea dopo due anni. Nonostante la fine del loro amore, i due si sono promessi di continuare ad essere amici così come lo erano prima di mettersi insieme. Non hanno intenzione di perdersi e sono pronti sempre a supportarsi l’uno con l’altra poiché l’amore è finito, ma il bene è rimasto.

Ma come hanno vissuto veramente questa separazione? Mentre la Cabello prosegue con la sua vita di tutti i giorni tra lavoro e famiglia, Shawn Mendes è tornato sulla scena musicale ed ha rotto il silenzio che lo ha visto protagonista nell’ultimo periodo. Ha deciso di tornare con una ballata dal titolo It’ll Be Okay, ovvero la traduzione in italiano è Andrà Tutto Bene con la quale sembra dare l’addio definitivo alla fidanzata. I rumors parlano di come questa canzone sia dedicata a Camila: d’altronde Mendes canta di una relazione conclusa da poco con i protagonisti della storia d’amore che fanno il possibile per far andare tutto per il meglio. Ovviamente visto che la sua relazione è finita da poco viene spontaneo pensare che si tratti di un brano autobiografico anche se, almeno per il momento, Shawn Mendes non ha rilasciato nessuna dichiarazione a tal proposito.

Camila Cabello e Shawn Mendes

E tu hai già avuto modo di ascoltare la canzone It’ll Be Okay? Secondo te c’entra qualcosa la fine della sua relazione con Camila Cabello? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo la traduzione del nuovo singolo di Shawn Mendes.

La traduzione di It’ll Be Okay

Ce la faremo?

Questo farà male?

Oh, possiamo provare a sedarlo

Ma non funziona mai

Sì

Comincio a immaginare un mondo in cui non ci scontriamo

Mi fa star male ma guariremo e il sole sorgerà

Se mi dici che te ne vai, lo renderò facile

Andrà tutto bene

Se non riusciamo a fermare l’emorragia

Non dobbiamo ripararla, non dobbiamo restare

Ti amerò in ogni caso

Ooh-ooh, sarà oh, andrà tutto bene

Ooh ooh

Oh, il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero

Oh-oh, oh-oh, oh

Oh, non c’è niente di più doloroso

Niente di più doloroso, oh-woah (oh-woah)

Comincio a immaginare un mondo in cui non ci scontriamo

E mi fa star male ma guariremo e il sole sorgerà

Se mi dici che te ne vai, lo renderò facile

Andrà tutto bene (andrà tutto bene)

E se non riusciamo a fermare l’emorragia

Non dobbiamo ripararla, non dobbiamo restare (non dobbiamo restare)

Ti amerò in ogni caso

Ooh-ooh, sarà oh, andrà tutto bene

Ooh ooh

Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro

Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro

Oh, se il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero

Ti amerò in ogni caso