Camila Cabello è una cantautrice di Cuba classe 1997. Shawn Mendes è un cantante canadese classe 1998. I due sono conosciuti a livello mondiale per il loro talento e la loro musica, ma hanno attirato maggiormente l’attenzione quando, nel 2019, sono diventati una coppia rendendo felici i loro fan. Tuttavia ora, del tutto inaspettato, arriva il comunicato ufficiale della coppia che rivela di essersi lasciata.

Dopo anni di amicizia (i due si erano incontrati nel 2014 al concerto di Austin Mahone), Camila e Shawn avevano capito di essersi innamorati nel 2019 anche se, a dire il vero, il cantante canadese era innamorato della Cabello già da diverso tempo. Questa estate tutto procedeva per il meglio: i due erano affiatati, complici e sempre felici tanto che nel tormentone estivo Summer of Love di Shawn Mendes il ragazzo faceva un chiaro riferimento alla sua ragazza cantando: “Ti chiamavo la mia señorita, non sapevo che avessi così bisogno di te, odiavo ogni volta che dovevo lasciarti”, proprio facendo riferimento alla canzone cantata dalla coppia nel 2019. Inoltre, erano apparsi insieme sui social network in occasione di Halloween in alcuni scatti dove ridevano e scherzavano in maschera. Poi non si hanno più avuto notizie, ma nessuno ci ha dato peso poiché entrambi hanno vite molte impegnate. Tuttavia, oggi è arrivato l’annuncio della loro separazione e l’hanno annunciata proprio tramite una storia su Instagram dove rivelano:

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’uno per l’altra come esseri umani è più forte che mai. La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e ora continueremo ad esserlo. Apprezziamo tantissimo il vostro supporto sin dall’inizio e per il futuro, Camila e Shawn”.

Camila Cabello e Shawn Mendes

Inutile dirlo, i fan della coppia sono rimasti senza parole. Nonostante la rottura, Camila Cabello e Shawn Mendes sono pronti a rimanere in buoni rapporti. Tuttavia bisogna vedere se sarà davvero così: sappiamo bene che dopo un amore forte come il loro tornare ad essere semplici amici non è la cosa più facile. Certo tra di loro vi sarà un rapporto tranquillo e disteso senza dubbio, ma migliori amici risulta ben poco credibile per i fan della coppia che, in questi due anni, hanno potuto sognare con loro e vedere la loro affinità e complicità. La domanda che tutti si pongono è sapere come mai la Cabello e Mendes hanno deciso di lasciarsi: c’è un altro uomo nella vita della cantante o un’altra donna in quella di Shawn? Non ci è dato saperlo al momento, ma sicuramente se così fosse presto la verità verrà allo scoperto e nel mentre su Twitter i fan si lasciano andare a varie supposizioni sul perché i due si siano lasciati.

E tu ti aspettavi la fine della relazione tra Camila Cabello e Shawn Mendes? Secondo te per quale motivo è finito il loro amore? Ti aspettiamo nei commenti!