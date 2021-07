“L’arte, il talento e lo spirito di Joey Jordison non potevano essere contenuti o trattenuti. L’impatto di Joey sugli Slipknot, sulle nostre vite e sulla musica che amava è incalcolabile”, scrive la band.

Gli Slipknot hanno reso omaggio al batterista Joey Jordison venerdì, pochi giorni dopo la morte improvvisa all’età di 46 anni.

La band metal ha pubblicato un video tributo di otto minuti e dedicato a Jordison su YouTube, con filmati del batterista sul palco e nelle interviste, oltre a clip che mostrano dei dietro le quinte e home video di Jordison senza maschera.

Jordison, che ha scritto molti dei più grandi successi degli Slipknot, ha affermato in un’intervista: “Ogni persona che ha acquistato uno dei nostri dischi, poiché la nostra musica è così personale, ha qualcosa in comune con ognuno di loro”.

“Non ho mai studiato canzoni; ci ho semplicemente cagato sopra”, ha detto Jordison in un altro estratto da un’intervista. “Sono fondamentalmente un autodidatta. Non ho mai suonato davvero in nessuna canzone, ho solo scritto riff in giovane età”.

“I nostri cuori sono con la famiglia di Joey e i suoi cari in questo momento di tremenda perdita”, ha scritto la band nella didascalia del video. “L’arte, il talento e lo spirito di Joey Jordison non potevano essere contenuti o trattenuti. L’impatto di Joey sugli Slipknot, sulle nostre vite e sulla musica che amava, è incalcolabile. Senza di lui non saremmo più noi. Piangiamo la sua perdita con l’intera famiglia Slipknot. Ti amiamo, Joey.”

Jordison, batterista degli Slipknot dal 1995 al 2013, è morto “pacificamente nel sonno” lunedì, ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Per ora non è stata rivelata la causa della morte. Jordison soffriva di mielite trasversa, conseguenza della sclerosi multipla. Nel 2013 fu costretto a lasciare la band per curarsi al meglio.