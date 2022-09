La recensione della prima stagione di Snabba Cash ha sottolineato il mio interesse verso la storia di Leya, molto di più che a qualsiasi altra trama generica relativa alle gang e, mentre la prima stagione andava avanti, gli sceneggiatori Jens Lapidus e Oskar Söderlund hanno concentrato gli avvenimenti intorno alla ricerca di fondi da parte di Leya per TargetCoach, l’azienda che lei stessa ha fondato. Nel primo capitolo era l’unica ad esserne uscita senza sporcarsi le mani ma la seconda stagione mostra una Leyla più invischiata nel mondo criminale.

Sin da subito viene reclutata da Marko (Johan Jonason), il fornitore della merce di Ravy, come intermediario per una consegna che era stata bloccata. Tra l’altro, all’inizio scopriamo che c’è una ragione per cui Tomas le sta cedendo l’azienda, e tutto ha a che fare con il governo che sta esaminando i suoi conti. Tomas sta decisamente mettendo a dura prova Leya, che ha molto da nascondere ma è anche fermamente convinta di poter salvare la sua azienda.

Ecco perché la seconda stagione diventa ancora più interessante della prima; non si tratta solo di affari tra gang. Riguarda Leya e i suoi metodi per evitare sia le forze dell’ordine che una guerra per il territorio. Territorio che non vede più protagonista Ravy, che ha deciso di andarsene proprio quando Zaki ha preso il controllo della zona.

Il ritmo della seconda stagione di Snabba Cash è perfetto. La serie non dura troppo e nemmeno troppo poco. 6 episodi da 40 minuti circa ciascuno riescono a raccontare molto bene le disavventure di Leya e le rivalità tra le gang. Gli sceneggiatori però non hanno dato molto peso alla crescita di alcuni personaggi, concentrandosi quasi esclusivamente su Leya. L’altra ragazza del cast principale, Nala, ad esempio, è un personaggio mal gestito. È l’unica donna in una banda piena di uomini e, comprensibilmente, deve comportarsi in modo un po’ duro per essere presa sul serio. Ma questa sembra essere l’unica cosa che fa. In che modo vuole mettersi alla prova? Il suo personaggio non poteva essere scritto meglio dagli sceneggiatori?

A parte questo non mi è dispiaciuta la seconda stagione di Snabba Cash e ho deciso di dargli 7, un voto in meno rispetto alla prima stagione che per me era una novità.

E tu hai visto questa seconda stagione? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.