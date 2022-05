Dopo 13 anni di attesa, James Cameron ci riporta sul pianeta Pandora. È ufficialmente uscito da poche ore il primo trailer di Avatar 2:La Via dell’Acqua.

Un trailer che, chi è stato alla prima di Doctor Strange nel Multiverso della follia, ha potuto vedere in 3D, ma che in rete per il momento è arrivato solo in due dimensioni.

L’attesissimo sequel di James Cameron è il primo di quattro nuovi film ambientati nel fantastico universo ecologico, che dovrebbe espandere la mitologia di cui il regista ha solo dato un assaggio nella pellicola del 2009.

Nel 2009 Avatar ha fatto la storia del cinema, è infatti diventato il primo film a superare la soglia dei 2,8 miliardi di Dollari al botteghino internazionale, superando in classifica Titanic che aveva incassato 2,2 miliardi di Dollari.

Nonostante siano passati più di dieci anni, Avatar detiene ancora il primato internazionale, ma da allora ha perso alcune posizioni nella classifica nazionale. Nel 2015, è sceso al secondo posto superato dal film della Disney “Star Wars: Il risveglio della forza“. Nel 2019 invece Avatar ha perso un’altra posizione con l’uscita di Avengers: Endgame.

L’anno scorso, infine, ha ricevuto una nuova spinta verso il basso della classifica con il film della Sony Spider-Man: No Way Home.

Avatar: La Via dell’Acqua vede il ritorno sul pianeta Pandora di Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, e Matt Gerald, ma anche di nuove aggiunte al cast, come Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Oona Chaplin, Vin Diesel e CJ Jones.

Il film è prodotto dalla 20th Century Fox e diretto da Cameron che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Josh Friedman e sta producendo i seguenti film con Jon Landau.

Spiegazione del trailer “Avatar: La Via dell’Acqua”

Il trailer riporta Jake Sully interpretato da Sam Worthington e Zoe Saldana nei panni di Neytiri quattordici anni dopo gli eventi del primo film, quando l’esploratore umano decise di rimanere per sempre intrappolato nel corpo di un Na’vi.

Il trailer di Avatar 2: La Via dell’Acqua si apre con un Na’vi che corre lungo rami degli alberi sul pianeta Pandora, altri che cavalcano creature alate su acque blu e ancora, questa volta sotto l’acqua, un Na’vi che nuota con un animale marino.

Jake e Neytiri vivono felici e contenti e sono orgogliosamente genitori, anche se però la pace a Pandora non durerà a lungo poiché gli umani sono tornati a tormentare il pianeta. Si da vita così a una caccia e a un nuovo confronto tra la specie di invasori e il popolo nativo di Pandora.

A un certo punto nel trailer si vede come sulla terra, gli avatar camminino affianco agli umani mentre nelle giungle di Pandora, gli stessi Na’vi sano armati di mitragliatrici e realizzano così la figura dei mercenari, ossia i cattivi.

Il trailer sottolinea anche come il sequel parli di una nuova generazione e mette sotto i riflettori il figlio di Jake e Neytiri trasformandolo nel protagonista di una nuova avventura.

Avatar 2: La Via dell’Acqua sarà presentato in anteprima il 16 Dicembre. Gli altri tre sequel arriveranno nei cinema ogni due anni, nel 2024, 2026 e 2028.

E tu, hai già visto il nuovo trailer di Avatar 2: La Via dell’Acqua? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!