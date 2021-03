Finalmente resto noto il trailer ufficiale in italiano del film Spiral – L’Eredità di Saw che, come chiarisce già il titolo, ci presenta un reboot/sequel della saga di The Saw – L’Enigmista.

Come molti ricorderanno il primo film di The Saw uscì nel lontano 2004 come prima grande prova di lungometraggio per il regista James Wan. Il film ebbe così tanto successo da tornare nei successivi anni con sempre nuovi capitoli; abbiamo infatti avuto Saw II – La soluzione dell’enigma, Saw III – L’enigma senza fine, a seguire Saw IV, Saw V e Saw VI e infine gli ultimi due capitoli della saga Saw 3D – Il capitolo finale del 2010 e Saw Legacy del 2017.

Con il reboot Spiral – L’Eredità di Saw ritroviamo una storia che rilancia la primaria idea de franchise, ma allo stesso tempo la continua creando un vero e proprio sequel.

La trama e il trailer ufficiale di Spiral – L’Eredità di Saw

Con l’uscita del trailer ufficiale del film abbiamo potuto dare un primo sguardo a quella che sarà la storia. Possiamo notare sin da subito che ritroviamo in Spiral le stesse atmosfere di The Saw, lo stesso meccanismo gioco – tortura e la stessa presa psicologica sul protagonista della trama.

La storia racconta di Ezekiel “Zeke” Banks, uno sfrontato detective che, insieme alla sua spalla William Schenk, si occuperà di alcuni casi di omicidi che rimanderanno al passato. I due, guidati da uno stimato veterano della polizia, finiranno per trovarsi intrappolati in un caso misterioso e sadico, frutto di una mente contorta e malata.

Nel ruolo del protagonista troveremo l’attore Chris Rock, affiancato da Samuel L. Jackson e Max Minghella.

Il film, prodotto dagli stessi nomi del primo Saw, Mark Burg e Oren Koules, e diretto da Darren Lynn Bousman arriverà nei cinema americani per il 14 maggio. Per l’uscita italiana, invece, non si conosce ancora una data precisa.

Cosa ne pensi del trailer di Spiral – L’Eredità di Saw? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.