Chi ha visto Squid Game non può non averlo amato (o odiato, dipende dai punti di vista), sto parlando dell’attore sudcoreano Oh Yeong-su, che nella famosa serie tv di Netflix ha interpretato il ruolo del giocatore più anziano, contrassegnato dal numero 001.

Ebbene soltanto qualche ora fa, quando sono stati annunciati tutti i vincitori dei Golden Globe 2022, a portare in gloria tutta la Corea del Sud è stato proprio lui, Oh Yeong-su, che si è portato a casa il premio per il miglior attore non protagonista per la sezione dedicata alle serie tv.

Oh Yeong-su ha battuto colleghi del calibro di Kieran Culkin (Succession) e Brett Goldstein (Ted Lasso) che concorrevano come lui all’ambito premio, portando per la prima volta in assoluto un Golden Globe in Corea e accendendo l’orgoglio di tutti i suoi colleghi di set.

Sono stati molti infatti i complimenti arrivati all’anziano attore da parte dei suoi colleghi, a partire da quelli di Lee Jung Jae, protagonista della serie, che in un post su Instagram ha scritto:

Congratulazioni. Ogni scena che ho fatto con te è stato un onore. A partire dall’essere il tuo gganbu. Lee Jung Jae

Lee Jung Jae insime a Oh Yeong-su

Non sono mancati i complimenti da altri membri del cast, come Jung Ho-Yeon che ha condiviso il post di Lee con una storia di Instagram, scrivendo: “Congratulazioni a questi due“, anche Lee infatti ha ricevuto una nomination per la migliore interpretazione di un attore protagonista in una serie televisiva, ma questa categoria è stata poi vinta da Jeremy Strong di Succession.

Ancora altri complimenti per Oh Yeong-su sono arrivati da Park Hae-soo, Jang Deok-su e numerosi altri, tutti orgogliosi e contenti per la vittoria del loro collega.

Ora non ci resta che attendere la seconda stagione di Squid Game. Da quanto trapelato negli ultimi mesi, Lee ha confermato che parteciperà di nuovo alla competizione nella seconda stagione, ma a parte questo sappiamo molto poco…

Per il momento godiamoci la vittoria di Oh Yeong-su. Anche tu, se vuoi, lascia un commento per dire la tua sull’attore che ha interpretato il giocatore 001.