Camila Cabello è una cantautrice di Cuba classe 1997. Una delle voci femminili più amate nel panorama della musica mondiale. Voce di brani come Havana, Bam Bam, Senorita, Never Be the Same, Work from Home, Hasta los Dientes fino a I’m in Love with a Monster per citarne alcuni. Stromae, invece, è un cantautore del Belgio classe 1985 che ha fatto proprio uno stile dove l’hip hop ed il soul vengono accostati alla musica elettronica come è possibile notare nei suoi brani Papaoutai, Alons on Danse, Tous les Memes, Formidable, Fils de Joie fino a C’est que du bonheur.

Ed oggi venerdì 29 luglio Stromae e Camila Cabello tornano protagonisti sulla scena musicale per la prima volta con una collaborazione. Esce oggi, infatti, il loro nuovo singolo dal titolo Mon Amour che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone, prodotta da Luc Van Haver (fratello minore di Stromae) era già presente in Multitude, il terzo album in studio del cantautore ed ora ci regala una nuova versione. Stromae e Camila Cabello si sono conosciuti durante il Met Gala a New York ad inizio anno durante il quale la Cabello ha avuto l’occasione di fare i complimenti al collega proprio per il suo brano Mon Amour. A quel punto, Stromae le ha suggerito di provare a lavorare insieme sulla canzone ed è nata così la loro collaborazione.

Il significato di Mon Amour

Mon Amour è un singolo leggero e per nulla monotono, che vuole essere una parodia dei reality show, soprattutto del famoso Ex on the beach. Lo notiamo bene dal video ufficiale diretto da Julien e Quentin dove ci troviamo in Villa mon Amour, un reality show di fantasia, con i partecipanti che usano tutte le loro risorse per poter portare a casa la vittoria e dove l’amicizia, i tradimenti e la seduzione sono all’ordine del giorno. A tal proposito, il fratello Luc Van Haver rivela che:

“Lungi dal prendere in giro i reality la reference serve solo per far emergere al meglio la parte più comica e leggera che canta Stromae nelle sue canzoni… d’altronde, in questi partecipanti c’è un po’ di ognuno di noi”.

E tu sei un fan di Stromae e Camila Cabello? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Mon Amour? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano.

La traduzione di Mon Amour

Prima c’è stata Natasha

Ma prima c’era Natalie

E subito dopo c’era Laura

E poi c’è stata Aurélie

Ovviamente c’è stata Emma

La mia Emmanuelle e la mia Sophie

E naturalmente Eva e Valerie

Ma

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre

Sì, amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre

Amore mio, sì promesso

Sì, è stata l’ultima volta

E ti prometto che ti ho detto tutto

Non scoprirai più niente

Nessun’altra ragazza nel nostro letto

Mi hanno messo nei guai

Sì, certo che ho scelto

Ma queste non lo sono

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre (per sempre)

No, non è come pensi

So che sembra strano

No, non è colpa mia

Ma forse la colpa è casuale

Perché te ne vai? Era l’ultima volta

Era solo una cosa di una notte, non contava

Lo so che nel profondo ti piacciono gli stronzi

Amore mio, amore mio (sì amore mio)

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre (sì per sempre)

Da quando te ne sei andata, la vita non ha più lo stesso sapore

Le lenzuola non hanno più lo stesso odore

Da quando faccio il bucato

Ma cos’ha lui che io non ho?

Ne ha una più grande di me?

Quante volte al mese lo fai?

E poi, in che armadio sono le mie mutande?

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu

E che ti amerò per sempre

Ma perché? Perché no?

La vita è così ingiusta

Dimmi, dimmi

Cosa c’è di più

Che io, dimmi

Quello che ho fatto

Perché? E perché no?

La vita è così ingiusta

Dimmi, dimmi

Cosa c’è di più

Che io, dimmi

Quello che ho fatto

Perché? E perché no?

La vita è così ingiusta