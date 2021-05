Summertime 2 è stato confermato, per la gioia di tutti coloro che hanno apprezzato il teen drama italiano in onda su Netflix con una prima stagione che è stata seguitissima e anche molto amata dai tanti fan.

Adesso, dopo la conferma da parte del network di una seconda stagione che i fan aspettavano con trepidazione, cominciano a circolare le prime voci a proposito di ciò che accadrà in futuro ai protagonisti dello show: su tutti a Summer (interpretata dall’attrice Coco Rebecca Edogamhe) e ad Ale (interpretato dall’attore Ludovico Tersigni).

Summer Bennati e Alessandro Alba saranno di nuovo i protagonisti assoluti anche di Summertime 2, e i loro sostenitori saranno felici di sapere che tutto ricomincerà dal punto in cui ci eravamo lasciati, visto che c’è un’importante questione rimasta in sospeso: cosa accadrà, infatti, dopo che il ragazzo è volato in Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa?

Quando andrà in onda la seconda stagione?

Il network aveva già confermato il progetto di realizzare una seconda stagione di Summertime all’inizio del 2021, sull’onda del grande successo dello show andato in onda su Netflix, in streaming, a partire dal 29 aprile 2020. I nuovi episodi del teen drama sono stati girati la scorsa estate, ad agosto 2020, nonostante le molte limitazioni date dalla pandemia da Covid-19.

Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya che produce la serie liberamente ispirata alla storia raccontata da Federico Moccia nel romanzo Tre metri sopra il cielo, intervistato da Deadline ci aveva tenuto a rassicurare i fan rispetto alla realizzazione di una seconda stagione. In quella stessa occasione, infatti, il produttore si era già detto molto ottimista rispetto all’agognato rinnovo, soprattutto vista l’ottima accoglienza riservata alla prima stagione.

Inoltre il presidente di Cattleya nella stessa intervista aveva aggiunto che tutto era già pronto per girare in estate, così come suggerisce il titolo della serie che non è stato cambiato. Come annunciato recentemente, quindi, i nuovi episodi saranno trasmessi poco prima dell’inizio dell’estate, precisamente il 3 giugno.

La trama di Summertime 2

È facile immaginare che la storia ripartirà proprio da una nuova estate, questo non cambia anche per continuare a dare un senso al nome dello show. Probabilmente ci sarà un salto nel tempo in avanti e scopriremo come si è evoluta la relazione tra Summer e Ale, visto che il giovane Alba aveva deciso di volare in Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa.

Ci pare importante ricordare che anche il romanzo Tre metri sopra il cielo, da cui la serie come già detto è tratta, ha generato due seguiti: Ho voglia di te e Tre volte te. Nonostante Summertime si discosti parecchio dal libro a cui è ispirata, è probabile che anche la storia di Summer e Ale continui, anche se con qualche difficioltà che darà un po’ di pepe alla loro storia. così come è accaduto nei precedenti romanzi. Ovviamente, però, è tutto ancora top-secret rispetto a come la loro storia si evolverà.

Ecco la sinossi ufficiale della nuova stagione, diffusa direttamente da Netflix:

“Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.”

Ci sono novità nel cast della nuova stagione?

Così come confermato da Netflix, nella seconda stagione di Summertime sono stati riconfermari e quindi torneranno tutti gli attori che hanno conquistato il cuore del pubblico della prima stagione: rivedremo quindi Summer e Ale, Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), ovver la mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), il papà di Ale. Come succede in ogni teen drama che si rispetti, nella seconda stagione di Summertime potremmo vedere nuovi personaggi accanto a quelli già conosciuti.

Per quanto riguarda invece le notizie più attinenti ai dati tecnici e alle curiosità sulla serie, nei prossimi episodi di Summertime 2 ci attende una novità dietro la macchina da presa: la regia sarà affidata a Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e a Marta Savina, giovane regista fiorentina apprezzata per il suo corto Viola, Franca presentato al Tribeca Film Festival e nominato ai David di Donatello. Tutti gli episodi saranno firmati da Enrico Audenino e Francesco Lagi che saranno affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Voi cosa ne pensate di tutte queste novità? Guarderete la serie anche se non si sa cosa accadrà a Summer e Ale? Scrivetecelo nei commenti!